Ana Obregón sigue en el centro del debate. La decisión de ser madre a través de la gestación subrogada ha hecho que nadie se quede indiferente generando todo tipo de opiniones aunque nos queda por conocer la más importante: la de la propia Ana que aún no ha dado su testimonio acerca de lo ocurrido.

Más allá de su post en Instagram donde confesaba que "ya nunca volverá a estar sola" tras la llegada de su bebé o de sus declaraciones a Belén Esteban, la actriz y bióloga no ha dado ningún testimonio público, pero sí lo ha hecho una de sus más allegadas: su hermana Celia. Con una relación muy estrecha, Celia era una de las pocas personas que supieron desde el principio los planes de Ana en Miami y ha querido despejar algunas de las incógnitas que a día de hoy sobrevuelan en el aire después de todo el debate generado.

Gtres

Celia, que ha confesado que conoce a la pequeña a través de videollamadas, ha contestado a los reporteros con los que se ha cruzado, dando algunas de las explicaciones que todos le demandan, preguntándole primero de todo, si esta decisión estaba realmente motivada por el deseo de su hijo, Aless Lequio, de formar una familia antes de morir, o si quiere con ella ocupar el hueco del empresario: “Eso ya lo veréis, eso ya se verá, yo no digo nada”, ha asegurado, según ha recogido 'La Razón', unas palabras que muchos han creído que quiere dejar ver que Ana hablará en un futuro próximo.

Además, ha querido desmentir que, a pesar de la aparente guerra abierta que hay actualmente entre Alessandro Lequio y Ana Obregón, no hay mala relación entre ellos y que el conde conocía las intenciones de su ex mujer, y que el resto de hermanos se enteraron justo antes de que saliera la revista al haber sabido que la habían pillado. “Me mandó las fotos que la habían mandado a ella y me dijo que se lo dijese yo al día siguiente a Juancho y a Javi porque ella no quería que se enteraran del asunto por una revista”, ha matizado. No obstante, ha pasado a pedir que no se le dé tanto 'bombo' a la noticia.