'Supervivientes' se enfrenta al mal tiempo. Los concursantes están sufriendo las complicadas tormentas en sus propias carnes. En Honduras las lluvias no cesan y los participantes tienen que adaptarse a este nuevo clima y sobre todo, ponerse a cubierto. Los supervivientes comenzaban a recoger sus cosas de la playa para ponerlas debajo del manta y protegerse así de la lluvia. Sergio Garrido -quien se ha planteado abandonar- aseguraba que "todo estaba empadado", mientras, veíamos a Raquel Mosquera y a Bosco Martínez Bordiu -que acaba de perder parte de su dedo con el machete- coger sus pertenencias y ponerlas a buen recaudo.

Telecinco

"Madre mía la que está lloviendo. Me cago en la leche. Y la que va a caer, ¡mira, mira!", le decía el DJ a la peluquera. Además, Raquel Arias daba una vuelta por la playa para ver en las condiciones en las que se encontraba con la lluvia: "El agua mira donde llega, está llegando hasta aquí", les señalaba a sus compañeros. Por su parte, Jonan Wiergo no daba crédito con estas lluvias y lanza al aire que "iban a flipar": "La que viene por ahí no es ni medio normal", destacaba sobre las próximas precipitaciones.

Telecinco

Sergio Garrido salía de la caseta y les comentaba a sus compañeros que la playa estaba "toda" inundada. Y así ha sido, poco a poco hemos visto como las olas del mar llegaban a la caseta y mojaba todas las cosas de los supervivientes, hasta las camas que estaban en el suelo: "Tengo los pies empapados, no podemos taparnos porque ha entrado agua hasta en la caseta", expresaba el DJ. Por otro lado, Gema Aldón -la hija de Ana María Aldón- custodiaba las brasas en una olla junto a Alma Bollo.

Telecinco