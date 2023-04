La gestación subrogada por la que ha optado Ana Obregón para volver a ser madre se ha convertido en debate nacional, y no sólo en el mundo del corazón, sino también a nivel político en el Congreso. España está dividida entre quienes creen que es una realidad que habría que regular y quienes opinan que 'comprar niños' es una auténtica aberración. De momento, y a la espera de que la protagonista hable, todo son opiniones y teorías, y lo único seguro es que ella está feliz con su bebé, Ana, en brazos. No ha podido que hasta los famosos se posicionen a favor o en contra, y la última que lo ha hecho ha sido Isa Pantoja.



Precisamente en el programa en el que colabora con asiduidad, 'El programa de Ana Rosa', es donde ha sido preguntada, ya que ella, como niña adoptada que fue, también tiene una opinión. Sin duda, no comparte la actitud belicista con la que la deportista Ana Peleteiro, también adoptada, opinaba sobre la gestación subrogada, pero tampoco se ha posicionado precisamente a favor: "Yo no pasé por ningún trauma porque era muy pequeña. Simplemente pienso que no todos los adoptados tienen que estar en contra de la gestación subrogada, pero existiendo la adopción creo que la última opción tendría que ser la gestación subrogada", dijo tajante.

Mediaset

Si Ana Obregón hablará en una exclusiva o no todavía es un misterio cuando se escriben estas líneas, aunque muchos de sus amigos, como Luis Rollán, esperan que lo haga para disipar dudas y críticas, y aunque precisamente el colaborador no quiso opinar sobre si estaba a favor o en contra de lo que ha hecho Ana, sí dejó clara una cosa: "Yo estoy feliz de que esté contenta, porque he visto lo mal que lo ha pasado estos 3 años", apuntaba. Tras perder a su hijo Aless en 2020, a su madre, Ana María, en 2021 y a su padre, Antonio García, en 2022, Ana no levantaba cabeza, pero en sus primeras palabras tras conocerse la noticia aclaró que ese vacío se había acabado: "Ya nunca volveré a estar sola", señaló.