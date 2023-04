Sonsoles Ónega hace una petición a la Casa Real que afecta a la reina Letizia. La presentadora comentaba en 'Y ahora Sonsoles' el discurso de la esposa de Felipe VI por el 50 aniversario de 'Informe Semanal' en TVE y que se emitió el pasado 1 de abril. Doña Letizia está ligada a este espacio porque fue la presentadora sustituta durante un verano de hace más de 20 años y, en una fecha tan especial, quiso hablar de su experiencia en el programa y contar qué reportaje le había impactado más. El discurso fue grabado en el despacho de doña Letizia en Zarzuela y, curiosamente, uno de los libros que se podía ver era 'Mil besos prohibidos', una de las obras escritas por Sonsoles Ónega. Y es que las periodistas son amigas desde los años noventa cuando coincidieron en CNN+ y Sonsoles fue una de las testigos de Letizia en su boda con Felipe hace ya 18 años. Aunque nunca hablan de la amistad que las une, su buena relación continúa como ha dejado claro la presentadora en más de una ocasión. "Nada ha cambiado en todos estos años", comentó Ónega que siempre sale en defensa de doña Letizia.

Atresmedia

En 'Y ahora Sonsoles' comentaban el discurso de la Reina en 'Informe Semanal' y los elogios que ha recibido por su buen hacer frente a las cámaras, Sonsoles Ónega quiso lanzar una petición a Zarzuela. "Lo que podrían es colgar todos los vídeos de sus discursos en la web de la Casa Real" comentó la escritora. Y es que la presentadora de Antena 3 cree que, de esta manera, todo el mundo podría localizar con mayor facilidad los discursos de la Reina y conocer mejor su buen hacer. "Así podríamos enterarnos más de lo que dice y podríamos verla más", añadía para defender su petición a Casa Real.

No es la primera vez que Sonsoles Ónega lanza una defensa que afecta a su amiga, la reina Letizia. En 2021, defendió que las primeras damas como la Reina tienen discurso y opinión y no solo se debe hablar de sus looks. Curiosamente, las amigas coinciden en gustos de estilo ya que ambas tienen el mismo vestido de Sandro.