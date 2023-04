Esta Semana Santa está siendo muy distinta para el clan Campos. Por primera vez en muchos años -sin contar los dos de pandemia-, María Teresa Campos no ha viajado a su Málaga natal para disfrutar de las procesiones y rezar a Jesús Cautivo, imagen de la que es gran devota. Desde la caída que sufrió en diciembre de 2022 y que la llevó al hospital, poco hemos sabido de María Teresa -en febrero la vimos disfrutando de una comida familiar-. Sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, están perfectamente organizadas para atenderla y hacen turnos para quedarse con ella. Terelu y Carmen han tomado la decisión de no dar información sobre cómo se encuentra su madre pero su ausencia siguiendo los tronos de las procesiones desde los balcones de Málaga -a diferencia de 2022-, ha sido muy comentada.

La salud de la veterana presentadora no es la mejor y han sido su hija, Terelu, y su nieta, Alejandra Rubio, las que han viajado hasta la ciudad andaluza para pedir salud para toda la familia.

"Con el amor de mi vida viendo al Cautivo por el puente de la Aurora. Ella este año no está pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos Salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días. Semana Santa diferente pero también muy triste sin ella", ha escrito la presentadora junto a una imagen en la que se la ve de espaldas junto a su hija y al fondo el trono de la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago.

La presentadora de 'Sálvame' acompaña sus palabras con dos emojis, un corazón roto y un emoji llorando, que representan el difícil momento que está viviendo y lo duro que es para ella estar en Semana Santa en Málaga sin su madre.