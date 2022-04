María Teresa Campos ha cumplido una vez más con su tradición familiar acudiendo a la Semana Santa de Málaga. De esta forma, la presentadora ha podido volver a disfrutar de las procesiones después de dos años sin poder llevarse a cabo debido a la pandemia por coronavirus. Un momento que hace que este año sea todavía más especial. Sin embargo, durante el 'Domingo de Ramos' no pudo estar junto a toda su familia, ya que Carmen Borrego tuvo que quedarse en Madrid trabajando.

La persona que sí estuvo con ella fue Terelu Campos, con la que se le pudo ver compartir momentos cómplices desde el balcón en el que cada año que han podido se han situado para poder disfrutar al máximo de esta celebración religiosa. Un momento donde hemos podido ver a madre e hija charlando y riéndose, mostrando lo felices que estaban de poder estar de nuevo viendo procesiones.

Desde el balcón, se podía ver lo feliz que estaba Terelu Campos de poder estar disfrutando de este momento tan especial junto a su madre. Ambas han dado de esta forma el pistoletazo de salida a esta tradición familiar, a la que se espera que en los próximos días pueda unirse también Carmen Borrego.

Un momento muy especial que se ha producido poco después de que la madre de Alejandra Rubio desvelase el duro episodio de ansiedad que sufrió durante su juventud, confesando que tuvo que estar en tratamiento psiquiátrico. Una noticia que sorprendió a todos, incluida su hija.

De esta forma, parece que las Campos disfrutan ahora de un tiempo de calma después de pasar por numerosos altibajos. Desde el conflicto que hubo entre Terelu y Carmen Borrego, que ya han conseguido solucionar. Hasta la preocupación que ambas tienen por la salud de su madre, que ya ha recalcado en más de una ocasión que quiere volver a trabajar, o la vuelta de Terelu Campos y Carmen Borrego a 'Sálvame'.

