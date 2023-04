La reciente maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada ha provocado infinidad de reacciones en la sociedad. Hay muchas personas que la apoya y otras muchas que están en contra de esta práctica. Son varios los famosos que han dado su opinión al respecto. Uno de ellos ha sidoKiko Matamoros que se ha mostrado muy crítico con Ana Obregón tras haberse convertido en abuela. El colaborador ha comenzado tachando a Ana Obregón de ser una "narcisista de manual" por no aceptar las críticas.

La actriz descubría que había cumplido la última voluntad de su hijo Aless al traer al mundo mediante un vientre de alquiler a la primera hija del joven fallecido, y por tanto también a su primera nieta. Sin embargo, son muchos los que consideran escandalosa esta decisión de Ana Obregón. Uno de ellos ha sido Kiko Matamoros que se ha mostrado demoledor con la actriz y presentadora.

El colaborador del 'Deluxe' cree que todo se debe a un afán desmesurado de protagonismo por parte de Ana: "Si tú buscas en google la definición de narcisista es la descripción exacta de esta mujer, ella siempre ha sido así y lo sigue siendo". El colaborador de televisión ha dicho que Ana Obregón lo único que busca es protagonismo y ser el centro de todo.

#ViernesDeluxe

Kiko Magú...

Matamoros, el vejete quiere ser padre con su infantil novia, cuando no se ocupó cuando debía de sus hijos, es más, abandonó a su primera mujer preñada de él.

Un tipo así de que moral está hablando de lo de Ana Obregón??#YoMeRebelo7A pic.twitter.com/59b9hIbgKL — Tina (@Tinakinoko) April 7, 2023

"Ha fabulado con su vida, contando historias de otros, pasando por encima de otros....", explicaba Kiko a lo que Antonio Montero añadía que además había hecho abuelo a una persona sin consultarlo. "Veremos ahora Lequio como reacciona", matizaba el paparazzi.

Kiko Matamoros le ha recordado a sus compañeros que unas semanas antes de dar la entrevista de esta en la que asegura que tiene unas inmensas ganas de vivir, Ana Obregón aseguraba en un tuit que quería "irse cuanto antes al cielo con sus padres y su hijo".