La relación entre Risto Mejide y Ana Obregón no es la más fluida que se recuerda. A pesar de haber compartido comida en varias ocasiones, los dos presentadores se enfrentaron públicamente en la pasada Nochevieja cuando el publicista realizó un comentario que no gustó nada a la bióloga: “¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia”. "No todo vale", contestaba Ana Obregón quien afeaba ese comentario a su compañero. Ahora es el publicista, que le pidió perdón en su momento, el que ha recurrido a esta fórmula para opinar acerca de la gran polémica en torno a la presentadora: su nieta.

“Hay ocasiones en las que odio profundamente que el tiempo me acabe dando la razón. Ésta es una de ellas. No todo vale Ana Obregón”, ha asegurado el presentador a través de las redes sociales, concretamente, en un post de Instagram que le valía para criticar duramente a Ana Obregón y las decisiones que ha tomado alrededor de la pequeña Ana Sandra.

"Que nadie se engañe. Si el mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena, si paga estas ingentes cantidades de dinero es porque puede, porque le sale a cuenta, y por eso ahí sigue, cebándose siempre con los más débiles -anímica y psicológicamente- a golpe de exclusiva", asegura Risto en este post en el que ha cerrado los comentarios para evitar que se genere una discusión de defensores y detractores de la bióloga. "Dicho esto, para los que os interese mi opinión, sigo defendiendo INCLUSO EN ESTE CASO que cada uno haga con su vida lo que quiera o lo que pueda dentro de la legalidad, y le deseo de corazón lo mejor a esa niña, ojalá estos cheques no le pasen factura".

Con este mensaje, Risto, quien está feliz con su pareja, le devuelve la crítica a Ana en un giro de los acontecimientos en el que seguramente reciba un nuevo mensaje por parte de su compañera.