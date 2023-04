Jorge Sanz ha cosechado siempre luces y sombras. El actor, que tiene en su haber más de 62 películas y numerosos premios en sus estanterías, ha querido repasarlas en una entrevista en 'Sálvame Deluxe' donde ha contado todo tipo de anécdotas y es que el madrileño se ha caracterizado siempre por no tener pelos en la lengua y dejar sorprendidos a todos, algo que ya hizo en 'El Desafío' rompiendo récords. Ahora, ha querido también sorprender haciendo algunas revelaciones sobre su carrera y su vida amorosa.

El actor siempre ha sido muy reservado con su vida privada, lo que no ha impedido que dé algunos detalles de su vida personal. "Tú en tu biografía tienes tres mujeres importantes, pero no hemos conocido romances...", preguntaba Pilar Vidal, a lo que Jorge Sanz respondía que "lo que no me gustaba era repetir", revelando que no tenía grandes relaciones sino que buscaba sensaciones y emociones nuevas constantemente.

“Uno de los grandes amores de este hombre fue Victoria Abril”, declaraba el colaborador de nuestro programa. “Para mí es la mejor, tiene una personalidad que te puede caer mejor o peor, pero como actriz es un monstruo”, afirmaba Jorge Sanz, quien confesaba que sí que le ha pasado factura su carácter, "soy el único que la gobierna de España" y es que asegura, que sabe de luces, de cámara, de dirección... "a la gente le da miedo porque es una fiera". Eso sí, el actor no ha querido revelar si hubo o no una relación con ella: “yo tuve muchas relaciones con ella, hemos hecho juntos más de cinco películas, eso es más que una relación. No me vais a pillar ahí”. Eso sí, ha quedado pendiente en hacerse un polígrafo aunque ha asegurado que es "un mentiroso empedernido". "Me han pedido que haga un libro, cuando lo hago vengo al polígrafo".

El actor recuerda en ‘Viernes Deluxe’ su vida de excesos y las veces que tuvo que recibir ayuda económica por parte de actores como Antonio Resines o Santiago Segura. "Antes tus problemas se los contabas al camarero, y luego descubrí, me lo dijo el cardiólogo, que era adicto. Y pedí ayuda", aseguraba Jorge Sanz quien destacaba que a día de hoy todavía está en un centro en el que están ayudándole a conocerse mejor, "entenderme y poder saber por qué hago las cosas que hago" y "poder vivir sin nada más que mi personalidad, sin ninguna otra sustancia".



Pero ahora se encuentra en un momento muy dulce, con un nuevo proyecto protagonizado por Antonio Resines del que "ya me están pidiendo segunda temporada y acabamos de empezar a rodar. Vamos soltando a Antonio Resines con unos cuantos amigos en diferentes situaciones y eso da para mucho".