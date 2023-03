Pilar Bardem (1939-2021) era la hija de los actores Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro y hermana del director de cine Juan Antonio Bardem. Comenzó su carrera en el mundo de la interpretación con 26 años y participó en más de 80 películas, 43 obras de teatro y 31 series. En 1995, ganó el Goya a mejor actriz de reparto por 'Nadie hablará de nosotras' y, en 2008, fue galardonada con la Medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes.

De su relación con José Carlos Encinas tuvo tres hijos Carlos, Mónica y Javier y les inculcó su pasión por la interpretación y los dos varones siguen sus pasos. Javier Bardem es un actor de fama internacional, ha protagonizado películas como 'Jamón, Jamón' o 'Vicky Cristina Barcelona'. En 2007, ganó un Oscar a mejor actor de reparto por su papel en 'No country for old men'.