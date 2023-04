Marisa Martín Blázquez revela sus secretos mejor guardados en nuestro 'Test de los famosos'. La colaboradora de Telecinco, que triunfa en 'El programa de Ana Rosa' 0 'Fiesta', protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' donde habla maravillas de Ana Rosa Quintana. "Llevo con ella 18 años… Y la verdad es que es muy fácil trabajar con ella. Sabe dar a cada uno su espacio, respeta las opiniones, y siendo ella quien es, en público, reconoce las bondades de la gente que está ahí trabajando… Nunca pone pegas ni trabas, y no se enfada nunca" y también revela cómo es como amiga. "Pues es lo más normal del mundo, es lo que veis, cero diva, divertida, disfrutona y muy generosa. Fíjate que durante su enfermedad nos lo ha hecho muy fácil a los demás. Con la que también me llevo de maravilla es con Emma García", cuenta.

En el vídeo de la parte superior, Marisa Martín Blázquez , que posa con los mejores looks para la primavera, revela algunos de sus secretos mejor guardados. ¿Qué noticia le gustaría dar? ¿Pasó nervios viendo a su marido, Antonio Montero, en 'Pesadilla en El Paraíso'? ¿Participaría en un reality? ¡Dale al play y descubre todas sus respuestas!

Fernando Roi HEARST

Marisa Martín Blázquez revela cómo es como madre. "Mis hijos ya son mayores y ahora soy una madre bastante relajada aunque he sido una madre bastante exigente, lo reconozco. Siempre les he dicho que hay que buscar la excelencia en lo que hagáis, he sido de mucho disciplina con los estudios y los horarios", reconoce y revela si alguna vez les dijo que no0 fueran periodistas. "Ellos han hecho lo que les apetece", cuenta. "Cuando nadie me ve, bailo como las locas", asegura y desvela qué entrevista le encantaría hacer. "A la reina Letizia porque la he conocido cuando no era reina y así saber cómo hemos cambiado", cuenta.