Marisa Martín Blázquez es de las veteranas en el mundo del corazón. De hecho, acaba de celebrar 18 años en 'El programa de Ana Rosa', pero es que además la periodista colabora con una ONG, diseña camisetas y hasta es agente literaria. En lo personal, tiene dos hijos, ya adultos, fruto de su relación con Antonio Montero, hace deporte y cocina con los productos que recoge de su huerto y los huevos de sus gallinas. ¡Una crack!

Llevas 30 años en la profesión, ¿la noticia más escandalosa que has dado?

Escandalosa no sé pero, por ejemplo, descubrimos a la primera novia del rey Felipe VI, Isabel Sartorius. Fue una aventura ese tema, porque primero tuvimos que saber qué era ella, hacerle el seguimiento, ¡Hasta me hice socia de un club al que iba y nadaba con ella! También conseguimos los planos de Villa Meona, el primer bañador de Preysler, destapamos la relación de la infanta Elena con Marichalar… Y hemos hecho cosas de política cuando se mezclaban con la aristocracia, por ejemplo la primera entrevista de Alicia Koplowitz cuando Alcocer la dejó por Marta Chávarri, que ahora la gente joven no sabrá quién es con todo lo que ha cambiado la prensa del corazón.

¿Crees que volveremos a esa prensa?

Es difícil. Antes pasaban dos cosas: o conocías al personaje y te regalaba los reportajes o al que habías cazado se enteraba cuando salía en el kiosco, así que veo difícil volver ahí. Hoy cualquiera es paparazzi con un móvil. Todo sale rápidamente, por redes, en las webs… Además, los personajes no son del nivel de antes, ahora se han vulgarizado.

¿Tú cómo das el salto de ese periodismo de investigación a la tele?

¡Yo empecé en la crónica social en la Universidad! En la agencia de noticias Korpa, cuando eran tres personas, en un garaje en la calle Jorge Juan, imagínate. Después, Antonio y yo fundamos nuestra propia agencia: Teleobjetivo. Tenía mucha experiencia y un día me dijo Miguel Temprano: 'Están haciendo un casting en Antena 3 y tú eres perfecta'. Fui por ir y no había llegado a mi casa y ya me estaban llamando (risas). Por aquel entonces me lo hizo Mario López, productor de Martín Gala y Xelo Montesinos, que era subdirectora del programa y ahora CEO de Unicorn. Empecé con Inés Ballester y a partir de ahí pues he trabajado con todo el mundo. En Mediaset llevo ya 22 años.

Has trabajado con todas las grandes, ¿cómo es trabajar con Ana Rosa?

Llevo con ella 18 años… Y la verdad es que es muy fácil trabajar con ella. Sabe dar a cada uno su espacio, respeta las opiniones, y siendo ella quien es, en público, reconoce las bondades de la gente que está ahí trabajando… Nunca pone pegas ni trabas, y no se enfada nunca.

¿Y como amiga?

Pues es lo más normal del mundo, es lo que veis, cero diva, divertida, disfrutona y muy generosa. Fíjate que durante su enfermedad nos lo ha hecho muy fácil a los demás. Con la que también me llevo de maravilla es con Emma García. Llegamos juntas a Telecinco, trabajé con ella en 'A tu lado' y ahora en 'Fiesta'. Es súper profesional y fuera del plató es muy buena compañera y amiga. Siempre está pendiente de mí y de mis cosas personales.

Tú también eres así. Recuerdo tus fiestas por todo, en tu casa…

Sí, yo tengo amigos en la tele. Me gusta mucho la gente y me gusta que se lo pasen bien. Así que, cada vez que terminábamos una temporada o algo salía bien nos íbamos a mi casa, hacíamos una cena. Me gusta compartir las cosas buenas y celebrarlas, para las malas soy más reservada.

Cuando tienes una pena, ¿a quién se la cuentas?

Uf, soy muy reservada, suelo escribir, aunque mi gran confidente es mi hermana. Ella, además, es muy buena psicóloga y me da buenos consejos. A mi madre intento no contarle nada para ahorrarle disgustos.

Pues eres una mujer que ha vivido grandes dramas en tu vida.

Sí, mi hija nació muy prematura y a causa del sufrimiento fetal, no tenía fuerza muscular y no sabían si era por algún síndrome, así que le hicieron un sinfín de pruebas, rehabilitación… Y bueno, poco a poco se fue recuperando. Empezó a andar con tres años. Con el paso de los años descubrimos que se le dañó el hipotálamo y hay muchos órganos que no le funcionan bien. Pero es una niña que ha sabido vivir con todo eso y es un ejemplo de fortaleza. Después tuvo un accidente de esquí y estuvo a punto de morir. Sufrimos muchísimo, pero aquello fue un milagro y se recuperó. Con mi hijo también hemos tenido algún susto…

Marisa: "Mis hijos son mi mayor orgullo"

Son tu mayor orgullo, ¿verdad?

Sí, más por lo que me dicen los demás de ellos. Entonces pienso: algo habremos hecho bien.

¿Cómo eres como suegra?

¡Fantástica! Me gusta que cuando vienen a casa la sientan como tal, que vean que somos familia.

Oye, ¿y con Antonio te has enfadado de verdad por ir a 'Pesadilla en el paraíso'?

A los niños y a mí nos preguntó qué nos parecía, pero yo sabía que iba a hacer lo que le diera la gana (risas). Le dijimos que le apoyábamos pero que no queríamos que hablara de nosotros. Aun así él no tiene secretos, no sabe guardarlos. Y se ha portado tal cual es él y ha roto roles en los que le tenían etiquetado.

¿Tú irías a un reality?

No, jamás, en la vida. Soy muy pudorosa, me gusta preservar lo mío mucho. Y eso no quita que sea payasa y haga el tonto… que lo hago la que más, también, pero son cosas diferentes. La gente dice que va por vivir la experiencia, yo la aventura la vivo, por ejemplo, viajando sola.

Marisa Martín Blázquez: "Cocinar me relaja muchísimo"

¿Cómo eres cuando nadie te ve?

Yo soy una payasa, siempre estoy haciendo tonterías con mis hijos, en mi casa, también soy a veces un poco intensa, hablo demasiado, creo que soy divertida. Y para desconectar, bailo. Me gusta el yoga, la meditación, hacer deporte, salgo a andar por el campo. ¡Y me encanta cocinar! Me relaja muchísimo.

Y todo ecológico. Porque tienes huerto y gallinas en casa.

Sí, el otro día a Bibiana Fernández le regalé por su cumpleaños huevos caseros de gallinitas felices. Se puso de rodillas y todo de la alegría. Decía: '¡Ay, que voy a comer papas fritas con huevo!' ¡Como está siempre a dieta…!

¿Cómo te cuidas?

Yo siempre he hecho deporte. Antes de la Universidad competía en natación y sincronizada, pero lo dejé porque había llegado a mi tope. Entonces empecé con otros deportes: esquí, entrenamiento de fuerza, trekking, yoga, Hatha, yoga aéreo… La gente cree que es por estar delgada y no, yo soy delgada por naturaleza, es por salud. Sales de las sesiones con unos subidones… La menopausia ni la he notado y estoy convencida que ha sido por el deporte. También me cuido mucho la piel y el pelo. No tomo nada el sol. Voy con sombreros y protección 50.

Además, colaboras en una ONG, diseñas camisetas y llevas a escritores.

¡Sí! Las camisetas llevan frases literarias mías, y además soy agente literaria.

¿Y no te animas a publicar algo?

Pues escribo poemas, relatos y estoy con una novela. Hay tres editoriales que me han llamado para tantearme.

Para acabar, te dejo pedir un deseo.

Que mi hija deje de sufrir las consecuencias de las enfermedades que padece desde que nació, aunque es una chica fuerte que siempre nos ha dado a todos lecciones de cómo ser feliz ante todas las adversidades. De hecho, encaminó sus estudios universitarios hacia la investigación y la sanidad, por su afán de ayudar a los demás y por esa vocación que tiene desde pequeña.

