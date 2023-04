Sólo hace unas semanas que Alba Carrillo confesaba que no estaba abierta al amor, pero eso podría haber cambiado con una nueva ilusión. Desde que rompiera todo lazo con su amigo Jorge Pérez, con el que tuvo una noche de pasión que fue 'vox populi' porque él está casado, la modelo revelaba que "ahora soy el Grinch del amor, estoy escéptica". De aquella frase, que le confesó en el plató de 'La isla de las tentaciones' a Sandra Barneda, sólo han pasado un par de meses, pero como 'la primavera la sangre altera', todo podría haber cambiado de la mano de Alejandro Pérez, actual concursante de 'La isla de las tentaciones 6'.

Según ha revelado el perfil de 'La Cuernis' en sus redes sociales, los dos se han conocido en Mediaset, y su relación habría ido sumando enteros hasta sobrepasar los límites de la amistad. De momento es pronto para saber si tienen un lío o no, pero la dueña de esta cuenta asegura que está 100% segura de que son algo más que amigos desde finales de marzo, y hasta ha aportado las pistas que han ido dejando, desde comentarios en redes sociales muy 'amorosos' hasta un vídeo en el que se les puede ver a ambos paseando juntos y solos por el centro de Madrid.

De momento, nos vamos a quedar con las ganas de si lo suyo es sólo amistad o algo más, y es que hasta que no termine la edición de 'LIDLT' los participantes no pueden contar si están con alguien, si están solteros o si siguen con la pareja con la que entraron al reality (en el caso de Alejandro, Laura Boado, que ahora ha encontrado nuevo trabajo en la tele como camarera de 'First Dates'). Sea como sea, y si lo suyo es amor, a Alba Carrillo ya le toca ser feliz después de un largo historial de relaciones fallidas con Fonsi Nieto, Feliciano López, Santi Burgoa o el escándalo de Jorge Pérez.

¿De dónde sale Alejandro Pérez?

Alejandro Pérez acudía al programa con su pareja, Laura Boado, porque quería demostrarle que los celos y la desconfianza que tenía ella eran totalmente infundados, aunque lo cierto es que el motivo por el que han querido participar es para reforzar su amor porque, tras conocerse en el certamen de Miss y Mister Internacional España 2021 (en el que él representaba a Madrid), Alejandro se besó con otra. Desde entonces, aunque ella decía que le quiere y que quería estar con él, no terminaba de fiarse del chico y cree que se la va a intentar colar en algún momento. Finalmente, ha sido ella la que más ha hecho peligrar su relación con Saúl Pina.