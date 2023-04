María Pedraza y Álex González rompen tras dos años juntos

Parece que los rumores de ruptura entre María Pedraza y Álex González se ha confirmado. La pareja habría puesto fin a su relación después de dos años juntos. La noticia ha sido para todos sorprendente, ya que se les veía una pareja muy consolidada pero el amor funciona así. Anabel Pantoja y Yulen Pereira, Shakira y Piqué, Laura Escanes y Risto Mejide... ahora a esta lista de rupturas de famosos se unen los actores. Comenzaron en 2021, tras romper la actriz con Jaime Lorente. Enseguida comenzaron los rumores de nueva relación con otro compañero de profesión y Álex y María comenzaron a publicar imágenes en sus redes sociales y no se cortaban a la hora de posar juntos en los photocall.

Los fans eran los primeros que se daban cuenta de que algo pasaba en la pareja. En la alfombra roja de los Premios Goya, los actores posaron por separado. Lo que hizo que saltaran todas las alarmas. Desde entonces las especulaciones no han parado. Sus publicaciones en redes sociales dejaron de ser activas de un día para otro, algo que también hizo sospechar, ya que se les veían viajando a muchos sitios paradisiacos y no había rastro de la pareja junta.

Aunque de momentos los protagonistas de la historia han preferido guardar silencio, la revista '¡Hola!' confirma la separación de los conocidísimos actores. En medio de los rumores de crisis con Álex González, María Pedraza ha sido vista en actitud muy cariñosa con Marc Márquez. La actriz se dejaba ver en el Gran Premio de Portugal de Motociclismo, en Portimão y en la fotografía se la ve mirando embelesada al piloto.