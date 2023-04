El gran día ha llegado y como bien prometió Risto Mejide, este martes 11 de abril ha hecho un programa especial sobre la diferencia de edad en las parejas. Ha sido el último programa de la temporada y el presentador quería dedicar su espacio en Cuatro a este tema que tanto le afecta a él de manera personal. Sus invitados de la noche eran el empresario Javier Rigau, la periodista Pilar Rahola, el estilista e influencer Pelayo Díaz y la actriz Melani Olivares pero el propio presentador también ha querido mojarse sobre el tema, ya que a él y sus parejas se les ha señalado públicamente.

"Habéis compartido conmigo vuestros casos personales y yo os he dicho que no va de mí, pero yo quiero hacer lo mismo con vosotros. Abro un pequeño paréntesis para comentar dos declaraciones y un hecho que me ocurrió", comenzaba diciendo Risto a sus invitados. En concreto, el catalán se refería a las declaraciones de la influencer Sindy Takanashi y las 'Mamarazzis'. Unas opiniones que han hecho mucho daño al presentador. "No quiero convertir este programa en una venganza", decía. "El problema es cuando tienes 50 años y llevas la última década de tu vida en la que tus relaciones, todas, son con chicas mucho más jóvenes que tú", según la teoría de la influencer, Risto cumple "patrones" comunes a todas estas relaciones, como una "experiencia vital". "Aquí existe un abuso de poder", añadía Takanashi.

"¿Sabes lo que me molesta de este vídeo? Esta chica es amiga de mi ex", decía en referencia a Laura Escanes y el presentador acusaba a Takanashi de "desvelar cosas íntimas" de él, "que ella ha escuchado en cenas" con Escanes. "Me molesta que para atacarme de esa manera, utilice información privada. Es una persona que ha estado en mi círculo íntimo. He cenado con ella en un entorno en el que tú te relajas y hablas de cosas que no sabes que van a ser utilizadas públicamente", se sinceraba.

Las 'Mamarazzis', en concreto Laura Fa comentaba que "a lo mejor lo que pasa es que él era un poco infantil", y que la diferencia de edad era el motivo de la ruptura y Risto le contestaba: "Es la relación más longeva que he tenido en mi vida, más que la que he tenido con las personas de mi edad. Me gustaría saber qué es un éxito para ellas porque para mí esta relación lo ha sido".