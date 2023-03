Telecinco

Este jueves 23 de marzo ha sido un día muy importante para Laura Escanes . La joven ha presentado un programa en directo de su podcast 'Entre el cielo y las nubes' y ha sido mucha la expectación que ha generado. La influencer ha contado con la presencia de una de las mejores influencer de nuestro país y gran amiga suya, Dulceida y los nervios se hacían ver. Ella mismo confesaba estar hecha un flan cuando conectaba en directo con 'Sálvame' , ya que los invitados que acuden, incluso la misma Escanes, se relajan y hablan sobre la vida sin ningún miramiento. Adela González y María Patiño aprovechaban esta cobertura para preguntarle a la jovenen donde expone todas las críticas que ha recibido por enamorarse de una persona mucho más joven que él y la catalana respondía."Es una cosa que deberíamos actualizar. Que dos seres adultos, y hablo de gente mayor de edad, decidan libremente estar juntos. Todavía hoy hay gente por privado diciéndome: '¿Cómo lo haces? Yo he tenido que dejar mi relación por culpa de la presión'.explicaba el presentador en su última entrevista donde también hablaba libremente sobre su nueva ilusión. ¿Qué opina Laura Escanes?, y cuando las he hablado intento hacerlo desde la normalidad", contestaba la influencer.

"Le deseo que le vaya muy bien en la presentación y la verdad es que no he visto lo que dijo", decía la joven para evitar el tema pero el programa le ponía un vídeo con las declaraciones exactas de su ex pareja: "Qué te voy a contar. Yo he estado en una relación con diferencia de edad y a veces no funcionan, y a veces sí. Los caminos se separan y no pasa nada, como en cualquier relación", aclaraba. En cuando a las críticas recibidas por la diferencia de edad, la influencer ha contestado de forma general: "Si no son esas son otras críticas, en todas las relaciones ocurre".