Risto Mejide se encuentra en un momento muy feliz. Después de superar la ruptura con Laura Escanes, madre de su hija Roma, el publicista ha demostrado que está ilusionado con su nueva pareja, Natalia Almarcha. Aunque hasta ahora lo mantenían totalmente en secreto, evitando coincidir en el photocall de la presentación del libro de Risto, donde la joven sí estuvo presente para dar ánimos a su pareja, ha sido el propio publicista el que ha decidido dar un volantazo y posar por primera vez con ella en sus redes sociales.

El publicista ha aprovechado el espacio de stories de Instagram, donde las imágenes desparecen a las 24 horas a no ser que el usuario quiera guardarlas, para publicar este primer posado con el que hace finalmente oficial lo que ya todo el mundo conocía. La imagen, que ha sorprendido mucho a todos sus seguidores, ha desconcertado a partes iguales por un gran detalle: Risto ha echado mano de los emojis para taparle la cara a su chica.

Instagram

Este detalle nos hace ver que la joven, farmacéutica de 27 años, prefiere mantenerse en el anonimato aunque ya realizó una primera aparición pública posando en la presentación del libro de Risto Mejide, y no es la primera vez que Risto habla de ella. Precisamente por eso conocemos que fue durante esta presentación cuando se tomó la fotografía que ha compartido ahora el también escritor.

A pesar de todo, el publicista no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está, al igual que lo hace su ex mujer, Laura Escanes, con su nueva pareja, Álvaro de Luna. En esta ocasión, Risto lo ha querido hacer público no solo con la foto sino con la canción que ha escogido para que sea la banda sonora de esta story: 'Me haces bien' de Jorge Drextler. "Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien", se puede escuchar en la publicación. Toda una dulce declaración de amor.