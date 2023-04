La salida' por la puerta de atrás' de Gema Aldón en 'Supervivientes' por culpa de su lesión en el codo dejó muy triste a la hija de Ana María Aldón. Sin embargo, la joven se ha adaptado muy bien a la vuelta a la vida real tras el reality, y es que una de las cosas que más ha echado de menos ha sido ducharse y comer. En su 'vuelta a la civilización' llegó a decir que la ducha había sido "lo más cercano a un orgasmo en un mes", y sin duda se ha entregado bien a la comida desde que regresado a nuestro país a juzgar por la nueva imagen que luce.

Con un aspecto mucho más saludable del que tenía cuando estaba concursando en Honduras, Gema dejaba a todos impactados en el plató de 'Supervivientes' y a los telespectadores, y es que era ella misma la que se hacía eco en redes sociales de su propia imagen: "Las caras, Juan, las caras", empezaba diciendo con mucho cachondeo. "Antes de que me lo digáis, sí, engordé como mínimo 6 kilos desde que vine de Honduras".

Gema Aldón Instagram

Un 'efecto rebote' que han sufrido muchos ex supervivientes pero que a ella le ha sentado de maravilla, y al que no tiene intención de poner freno teniendo en cuenta sus palabras: "Y los que me quedan", revelaba. Gema siempre ha sido una chica muy delgada, a lo que ha tenido que sumar sus problemas de alimentación en los últimos años, algo que, en principio, la dejaba fuera de poder concursar. Un sueño, que, sin embargo, cumplía este 2023: "Yo también tengo problemas y debo solucionar una serie de cosas antes de ir a un sitio así. Tengo problemas de alimentación, y no se puede ir a la isla con esta serie de problemas", decía hace unos meses cuando le preguntaban si iría al reality de supervivencia.

Gema Aldón, muy delgada justo antes de su eliminación de ’Supervivientes’ por su lesión en el codo Mediaset

Ahora, mucho más recuperada de ese trastorno, Gema Aldón está dispuesta a no luchar contra la comida, y a coger los kilos que perdió en 'Supervivientes' (una cifra que todavía no ha trascendido) y varios más si hiciera falta. ¡Cómo nos alegra verla feliz, lozana y saludable!