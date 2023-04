Almudena Cid, tras su divorcio con Christian Gálvez, va con pies de plomo en el amor. "Ahora me cuesta mucho decir que ya tengo una relación porque, en estos momentos, estoy colocando mi vida y colocándome en el mapa", explicó hace unos días. Sin embargo, ante estas imágenes, resulta muy complicado negar que entre ella y Gerardo Berodia no exista una complicidad que va más allá de la amistad.

La ex gimnasta aterrizó en Mallorca para firmar ejemplares de su nuevo libro, , y ya aprovechó su visita a la isla para pasar unos días playeros junto a su chico. Almudena Cid (Vitoria, 1980) y Gerardo no se animaron a bañarse, pero sí se tumbaron en la arena para broncearse. Él le puso crema solar a la ex gimnasta para que no se quemara y después cogió el teléfono para fotografiarla a orillas del mar. Su relación se desveló en verano de 2022, él se convirtió en su gran apoyo para superar su divorcio del presentador Christian Gálvez, que sale con la presentadora Patricia Pardo.

Agencia

Ahora asegura haber recuperado su esencia, sus ganas de hacer planes y su entorno está feliz de verla tan bien. "En una pareja ahora lo que busco es transparencia y comunicación. Yo lo que noto ahora es que si estoy mal lo digo. No me lo trago ni lo evito. Sentir que si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso. Solo pido no vivir en tensión", confesó.

Gerardo parece cumplir todos los requisitos. El ex futbolista, reconvertido en agente de jugadores, tiene 41 años, es padre de un hijo adolescente y sabe valorar las pequeñas cosas de la vida. A los 15 años le diagnosticaron un tumor, algo que truncó el despegue en su carrera deportiva.

Agencia

Las desgarradoras declaraciones de Almudena Cid sobre su divorcio

La actriz ha visitado el programa de radio 'Hoy por hoy' de Cadena Ser. En él ha hablado de su libro, 'Caminar sin punteras' (Editorial Vergara), en el que cuenta, según sus propias palabras, de "cómo sentirte arrasada por un tsunami puede convertirse en la oportunidad de volver a construir". En su charla con Angels Barceló, presentadora del programa, Almudena habló de su separación e hizo una desgarradora confesión de cómo se sentía en ese momento. "Conduciendo de camino al teatro en el que actuaba a diario en más de una ocasión llegué a pensar que dando un volantazo acabaría con el dolor. Sé que esto que cuento es algo muy íntimo, pero no me importa decirlo en la radio porque quiero decir que cuando estás así necesitas pedir ayuda", dijo la exgimnasta.

Almudena ha hecho estas declaraciones en la misma cadena de radio en la que el pasado marzo dejó entrever que el presentador no actuó bien durante su separación. La exgimnasta confesó que estar ocupada profesionalmente le hizo llevar mejor su ruptura. Cid tiene muy enquistada su separación: "Le perdono. Subía al escenario y le perdonaba cada noche".