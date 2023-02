Patricia Pardo y Christian Gálvez comparten su tiempo de ocio con uno de sus compañeros de trabajo ¿quieres saber con quién? Los presentadores de Mediaset, que hace unos días disfrutaron de una escapada romántica a Santiago, viven juntos en Madrid y también comparten su tiempo libre como demostraron hace unos días cuando visitaron el SAM Salón de Arte Moderno coincidiendo con la Feria ARCO en la capital. La pareja disfrutó de las mejores obras de arte contemporáneo que se expusieron en la Fundación Carlos Amberes e hizo parada en una galería muy especial la de Jorge Alcolea, novio de Ana Terradillos, la que fuera compañera de Patricia Pardo en 'El programa de Ana Rosa' y que ahora triunfa como conductora de 'Cuatro al Día'. "Es galerista de arte, una persona a la que le encanta el mundo del periodismo. Está muy orgulloso de lo que hago, y yo de lo que hace él. Resulta un apoyo fundamental en momentos complicados. Me ayuda mucho y estoy muy contenta con él. Es de Barcelona, trabaja aquí y vivimos juntos. Mi otro amor es 'Trufa', mi perrita; la adoptó Jorge y la tratamos como a una niña" dijo Ana Terradillos sobre su pareja en nuestro 'Gente con Estilo'.

Patricia Pardo, que hace unos días reveló cuál fue el peor día de su vida, y Christian Gálvez posaron con Ana Terradillos y Jorge Alcolea en la galería de arte y el galerista reveló que habían sido sus últimos visitantes pero no los únicos. La presentadora de 'Cuatro al día' también compartió en sus Stories la imagen de otra visita de compañeros: la de David Valldeperas, director de 'Sálvame' y su pareja, el también periodista Miquel Valls.

La relación de Patricia Pardo y Christian Gálvez va viento en popa a toda vela y, aunque no les gusta hablar de su amor, la gallega reconoce que están felices. "Sabéis que de eso no hablo nada pero estoy muy feliz, muy tranquila, estamos muy bien. Tenemos una vida familiar muy tranquila, no nos gusta exhibirnos y queremos estar al margen de los medios pero todo muy bien", aseguró en el 18 aniversario de la productora Unicorn.