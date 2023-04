ginés corregüela, socorrido al sufrir un ahogamiento en 'supervivientes'

Llegar a concursar a 'Supervivientes' no quiere decir que tengas que saber de supervivencia, por raro que parezca, y como ejemplo están todos los abandonos antes de tiempo por no saber soportar la presión o el hambre como el de Patricia Donoso, y aunque parezca que todos llegan sabiendo nadar a un lugar rodeado de mar, Ginés Corregüela ha demostrado que tampoco es necesario. Hizo lo que pudo para llegar a la orilla en su salto del helicóptero (ayudado, eso sí, del chaleco salvavidas), y ahora se ha propuesto con aprender en serio... con un resultado casi fatal.



Ayudado por su chica, Yaiza Martín (a la que acaba de pedir matrimonio) y por su amigo Diego, Ginés tenía la idea clara: flotar y mover los brazos. Sin embargo, en la práctica no era capaz de mantener arriba el culo, lo que provocaba que cada vez que se movía, se hundía. Yaiza tiraba de él hacia arriba, pero no había manera. Él, sin embargo, se emperró: "Dejadme, que yo sé nadar". "Que no", le respondía Diego intentando ayudarle.

La cabezonería de Ginés le llevó a querer bucear sin tener muy claro lo básico, y es que el influencer y 'rey de los bocadillos' está deseando poder lanzarse al agua para pescar y ayudar a sus compañeros. Sin embargo, la cosa se complicó al intentar respirar por error debajo del agua: Ginés tragó agua, le empezó a faltar el aire y tuvo que ser socorrido por sus compañeros, que entre todos le llevaron a rastras a la orilla a pesar de estar en una zona en la que hacía perfectamente pie.

Diego no se cortó, y es que al ver que todo era cachondeo, se sumó al 'operativo salvavidas' y le hizo el boca a boca con la maniobra de Heimlich. Ginés le apartó de un empujón, pero cuando era su novia la que se acercaba a hacerle el boca a boca, el tío aprovechaba para agarrarla y meter lengua. ¡Menudo listo! Sea como sea, seguro que con el tesón que ha demostrado tener el jienense en 'Supervivientes', saldrá de la isla aprendiendo a nadar, bucear y hasta natación sincronizada si hace falta... ¡Menudo es!