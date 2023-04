La presentadora acudió al magazine de tarde de Antena 3 para promocionar la nueva temporada de 'La Voz Kids' que se estrena este sábado 15 de abril y que tiene como 'coaches' a David Bisbal, Rosario Flores y a la pareja del momento: Aitana y Sebastián Yatra. Además de conocer los secretos de la nueva edición,"No, ahí nos llevamos todos muy bien, hemos formado un equipo fantástico entre todos, los 4 coaches y yo, pasamos un montón de horas juntos y yo creo que cuando se forja toda esa amistad y esa complicidad fuera de las cámaras al final eso se ve también cuando estamos grabando. Comemos juntos, bailamos juntos nos reímos juntos" dijo Eva mientras Sonsoles insistía en querer saber si ella había notado algo. "Aquí no hay un programa que se llama 'Pasapalabra', pues vamos a ir haciendo cupo para luego" decía la ex de Cayetano Rivera intentando 'escurrir el bulto' y no contestar.

Eva González y su 'zasca' a Sonsoles Ónega por Aitana y Sebastián Yatra

Ahí fue cuando Sonsoles Ónega comentó "Es decir que Eva González notó cosas" a lo que la presentadora saltó como un resorte. "No, no, no no me pongas en mi boca palabras que yo no he dicho, es verdad que yo no noté nada, ellos se llevan muy bien, es la segunda vez que están juntos en 'La Voz Kids'. Son geniales, son jóvenes y necesitamos que allí siempre mucho amor", comentó.

Eva González lanza un mensaje a su hijo Cayetano en 'Pasapalabra'

Sonsoles Ónega evitó preguntarle a Eva González sobre su reciente separación de Cayetano Rivera o las acusaciones de Lucía Rivera contra ella pero si hablaron de su hijo Cayetano con el que ha disfrutado de la Semana Santa de Sevilla. Además, la presentadora también está participando estos días en 'Pasapalabra' y, desde ese plató, le mandó un saludo al pequeño, fan del programa y contó su reacción en Instagram. "Lo que se ha convertido en una tradición pasapalabrera... la carita que ha puesto cuando ha escuchado su nombre en la tele", decía Eva y revelaba el apodo con el que el pequeño se dirige a Roberto Leal, el señor de las letras.