Laura Escanes está en un momento feliz. Después de la ruptura con Risto Mejide, la influencer ha estrenado nueva casa con una decoración muy especial y ha encontrado de nuevo el amor con su actual pareja, Álvaro de Luna, con la que no ha dudado en compartir su 27 cumpleaños. Una fecha de la que su ex marido también se acordó enviándole una felicitación agridulce.

Para celebrarlo por todo lo alto, la mamá de Roma se ha rodeado de sus buenos amigos y de su novio para ir a un sitio muy especial: un karaoke, donde hemos visto a la pareja cantar junta por primera vez y Laura no lo hace nada mal. Pero esta no ha sido la única forma que Escanes ha tenido de disfrutar de su cumpleaños sino que ha sorprendido queriendo marcarse esta fecha en la piel. Aunque hace poco dijo que estaba pensando en borrarse algún tatuaje, no ha tenido problema en hacerse uno nuevo y ha ido directa a una tienda de tatuajes par hacerse un nuevo diseño que ha compartido con sus fans.

Laura Escanes Instagram

Se trata de una dulce imagen de un bebé recostado en una mullida nube. Un diseño que en un primer momento se ha relacionado con su nueva pareja pues fue junto a él a hacérselo pero que tiene mucho más que ver con el podcast que le está dando una nueva vía de su futuro profesional y en el que está disfrutando como nunca: 'Entre el cielo y las nubes'. Una relación que queda más patente cuando vemos el siguiente tatuaje con el que se ha marcado la piel: "Head in the clouds" (o en español, 'La cabeza en las nubes').

Ella misma, en su podcast con Paula Gonu explicaba qué significado tiene para ella el cielo y las nubes. Y es que mientras que siempre intenta vivir en un mundo de rosa siendo optimista, "intensita y cursi", "el cielo no siempre es bonito". "Hay días de tormenta en los que el cielo se vuelve un poco gris, y seguramente no valoraríamos tanto el cielo sin nubes, si no existieran los días de tormenta".