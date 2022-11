Laura Escanes siempre ha estado en boca de todos por su trabajo como una de las influencers más importantes de nuestro país y también por su relación con Risto Mejide, pero últimamente su ruptura y que le hayan relacionado recientemente con el cantante Álvaro de Luna está copando más titulares que todo lo demás. A pesar de todo, ella continúa con su agenda y con su vida como si nada, y hace unos días se dejó caer por el podcast de tres conocidos youtubers donde no ha tenido problemas al hablar de infidelidades.

Loa presentadores del podcast 'Club 13 - Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb- han puesto en común una conversación muy recurrente sobre si alguien pondría los cuernos a su pareja por una cantidad de dinero desorbitada, en concreto 10 millones de euros. Tras un incómodo debate en el unos lo harían de cabeza y otros se lo pensarían mucho, Laura tenía claro que "depende de los pactos a los que llegues con tu pareja". Por ejemplo, si su pareja se encuentra con su 'crush', como Jsutin Bieber o el famoso que más le gusta del mundo, y tuviera una oportunidad, ella tiene claro que es algo que perdonaría: "Es que si no lo hace me cabreo", ha confesado tajante, añadiendo también que hay parejas que hacen una 'lista de excepciones' con las que podrían poner los cuernos a sus respectivos en caso de tener una hipotética oportunidad con sus 'crushes'.

Gtres

Con el tema del dinero, ha querido ser más comedida: "Es venirte muy arriba decir sí o no sin entrar en matices, porque es muy compleja la situación", refiriéndose a matices el hecho de poder contárselo a su pareja o que no se entere: "Imagínate que tu pareja ha estado en tus peores momentos, ha estado contigo por ejemplo en el hospital. ¿Se los vas a poner y no se lo puedes contar? No podría vivir con eso", ha confesado.

¿Cómo vive Laura la maternidad con su hija, Roma?

La influencer tampoco se ha cortado a la hora de hablar de su hija, Roma. Ha revelado en este podcast que la maternidad, sin duda, es algo muy estresante: "Yo siempre he tenido claro que quería ser madre, pero no sabía cuándo. Eso sí, lo que he vivido, y lo que vivo... no se puede explicar. Es muy duro y lo he pasado muy mal. He tenido muchos miedos. Ya no sólo pienso en mí. Antes era más egoísta, pero ahora todo lo que haga o diga sé que le puede afectar a ella de alguna manera, y me castigo mucho por eso. Nadie te enseña a ser madre, y si la cagas, la cagas con lo que más te importa en el mundo", ha revelado antes de poner un símil que todo el mundo entenderá: "Alguien me dijo que es como poner una olla a presión en el fuego y que siempre está pitando, que en cualquier momento puede explotar".

Laura no es diferente a otras madres, y además de esos miedos, también tiene una preocupación muy típica de madre: "Es esa sensación de no saber si lo estás haciendo bien o mal. ¿Le estoy dando todo lo que necesita? Porque a lo mejor yo le estoy dando lo que creo que necesita, y luego resulta que precisa otra movida", ha dicho.