"Hoy hace 25 años de Aprendiz , canciones con las q todo comenzó y q aún hoy me siguen acompañando. Recuerdo perfectamente este día donde los nervios, ilusión y felicidad se mezclaban con la incertidumbre y el miedo… no sabía q pasaría después… sólo sabía q estaba haciendo lo q realmente me hacía feliz, cumpliendo un sueño… estar sobre un escenario y compartir con vosotros…Miro hoy a esa niña y le doy las gracias por no tirar la toalla, por vencer el miedo y continuar en las buenas y en las malas… por lanzarse a un mundo tan difícil en el q sabía q iba a trabajar sin descanso pero aún así iba a disfrutar…25 años después, también quiero daros las gracias a todos los q me habéis acompañado, los q escucháis las canciones y las habéis hecho vuestras, los q os seguís emocionando cómo yo y seguís a mi lado… Gracias por tanto… no os os imagináis lo q ha significado y sigue significando para mí . Vamos a por otros 25 años más???? #25añosaprendiz".