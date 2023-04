Tamara Falcó ha sido pillada. Incluso disfrutando de unas idílicas vacaciones en Bali con su prometido, Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón tiene la lupa sobre ella y no hemos podido evitar ver un detalle del que todo el mundo se ha dado cuenta: la hija de Isabel Preysler retocó sus fotos para evitar mostrar su barriguita. La marquesa de 41 años tiene un físico envidiable pero en los últimos días la hemos cazado queriendo ocultar que ahora tiene una barriguita que antes no tenía. Y es que ha compartido una fotografía sentada en la moto con su chico, y mientras ella la ha publicado retocada, su chico la subió al natural, destapando sin darse cuenta el engaño de la marquesa.

Ahora, Tamara ha hablado por primera vez después de ser cazada y ha confesado el motivo por el que ha empezado a tener esa barriguita que algunos han interpretado como unos kilos de más, y otros como una posible buena noticia.

Nuria Marín Instagram

Aunque podemos apreciar en la comparativa que su tripa no ha sido lo único que ha retocado, sí que ha sido lo que ha justificado ante las preguntas de los periodistas, concretamente del colaborador de 'Fiesta', Aurelio Manzano. El periodista ha preguntado directamente a la protagonista qué es lo que le ha pasado y, en el programa 'Fiesta' ha revelado la respuesta de la marquesa: "es por culpa de Íñigo". Y es que parece que disfrutar de lo lindo de la comida y unos días de descanso sin ir a entrenar han tenido consecuencias, hinchándola más de lo que estamos acostumbrados a verla.

La bronca de Sonsoles Ónega

El photoshop y la barriga de Tamara ha dado mucho de qué hablar, tanto que en el programa 'Y ahora Sonsoles' ha sido motivo para que la presentadora tirase de las orejas a sus colaboradores. Y es que, mientras lo comentaban, Javier Cid insinuaba que ahora que Tamara está mala con una gastroenteritis que le impidió ir a 'El Hormiguero' ya no se tendría que preocupar por el photoshop, unas palabras que no gustaron a Sonsoles: "ese comentario no me gusta nada en este programa. ¿Lo que estás diciendo es que tiene que perder peso? Lo has dicho, Javier Cid. Aquí cada uno pesa lo que le da la gana", sentenció la presentadora, ¡y con toda la razón!