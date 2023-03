Patricia Rite ya está en casa y cuenta la última hora sobre su estado de salud y el cáncer que padece. La influencer ha estado unos días ingresada en el hospital tras comunicar a principios de marzo que su enfermedad había empeorado pero, tras subir los valores de sus analíticas, los médicos decidieron enviarla a casa. Ya desde su vivienda, la ex pretendienta de 'MYHYV', que hace unos días recibió la visita sorpresa de Marina Ruiz y sus amigos, quiso compartir con sus más de 225.000 seguidores de Tik Tok un vídeo para explicar cómo se encontraba y cuál había sido su evolución en los últimos días. "Mi primera noche en casa es que me duele mucho la espalda, no tengo fuerza en la espalda y tengo que dormir sentada aunque el dolor de riñones no es, ni de lejos, el que era antes así que por esa parte bien. Pero tengo mucha fatiga y mucho dolor de estómago por los corticoides", desvelaba.

Patricia Rite, que en octubre de 2022 confesó que luchaba contra un cáncer de piel, reveló que se encuentra muy hinchada por el tratamiento. "Intenté ponerme un pantalón y es imposible porque ahora mismo mi barriga, de tener una XS, está en tamaño L... Súper inflada no os podéis hacer una idea", comentó.

This content is imported from TikTok. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En el vídeo que ha compartido en su perfil de Tik Tok, Patricia Rite reconoció que se encuentra flojita pero que se va a esforzar para recuperar las fuerzas. "Me encuentro un poco flojita y me cuesta hacer todo una barbaridad... Me voy a ir esforzando en hacer más cosillas por intentar recuperar fuerzas, pero ahora me veo flojísima", dijo. Durante su estancia en el hospital, la ex pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' desveló que le estaban haciendo pruebas para poder comenzar un nuevo tratamiento "no sabéis la de ganas que tengo de poder ir avanzando", explicó. Conocimos a Patricia Rite en 2015 cuando participó en este mítico programa de Cuatro. Estuvo un mes como pretendienta de Lukas Ablático e hizo buenas migas con otras pretendientas como Marina Ruiz, actual pareja de Omar Sánchez.