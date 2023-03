Una nueva semana de la temporada 17 de 'El Hormiguero' llegaba. En esta ocasión, Pablo Motos invitaba a Omar Montes a su espacio televisivo y allí por un momento ha aparecido Ana Rosa Quintana, uno de los rostros más conocidos de Telecinco. Todo comenzaba cuando el presentador y el exconcursante de 'Supervivientes' hacían un juego en el plató con Trancas y Barrancas, concretamente la sección '¿Con quién está Omar Montes?'. En este sentido, al cantante le proyectaban imágenes suyas con diferentes personas y él tenía que averiguar de quién se trataba, ya que la figura estaba tapaba y solo se apreciaba la silueta de la persona.

En la primera fotografía ha adivinado que se trataba de Isabel Díaz Ayuso y Omar ha dicho que la presidente de la Comunidad de Madrid "es muy guapa". En la segunda imagen no tenía muy claro si era María Teresa Campos o Victoria Federica y finalmente, era la hija de la infanta Elena: "Tengo buena memoria, aunque no lo parezca", le decía a Pablo Motos.

En la siguiente fotografía aparecía en un yate con... ¡Carmen Lomana! y evidentemente, Omar Montes lo ha adivinado: "Es muy alta", ha señalado. Y llegaba el momento estrella, normalmente las cadenas no suelen mencionar a la competencia en sus distintos programas, pero esta vez ha sido diferente. 'El Hormiguero' le proyectaba a Omar Montes una imagen, y el cantante no lo tenía muy claro, por eso le han dando tres opciones: Susanna Griso, Terelu Campos o Ana Rosa Quintana, y el de Pan Bendito lo ha adivinado.

La buena sintonía entre Pablo Motos y Omar Montes es más que evidente, incluso se han grabado un vídeo mostrado el vestuario que iba a escoger para su entrevista el cantante. En este contenido audiovisual, nos mostraban diferentes joyas de oro: "Realmente esto lo he traído para ti y para mí. Espero que algo te pongas", explicaba la expareja de Isa Pantoja.

