Ana Rosa Quintana suma un nuevo galardón a su carrera, y es que este 2022 parece que está siendo su año: tras su esperada vuelta a la televisión después de superar un cáncer de mama el pasado mes de octubre que le apartó de los platós a finales de 2021, la presentadora de las mañanas de Telecinco ha recibido ahora un galardón como Mejor Presentadora de manos del medio económico y de negocios Merca2. Ana Rosa llegó exultante y posó ante los medios con una gran sonrisa, con un look elegante pero discreto en color negro, bolso de Loewe en terciopelo verde botella y, como toque llamativo, unos tacones en color coral.



Sin embargo, el propio premio pasó casi a un segundo plano cuando en la misma entrega hubo 'choque de estrellas' televisivas, y es que la premiada recibió el galardón de manos de su competencia más directa: la presentadora de las mañanas de Antena 3, Susanna Griso. A pesar de sus diferencias y de ser competidoras feroces cada mañana con sus respectivos programas ('El programa de Ana Rosa' y 'Espejo Público', respectivamente), las dos se mostraron muy cariñosas la una con la otra.

Ana Rosa estaba en su salsa, y es que coincidió con varios amigos y conocidos de la profesión, como Begoña Villacís, a la que abrazó efusivamente en el photocall, o el ex presidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso. Otras caras conocidas que no se quisieron perder la cita fueron la actriz Juana Acosta, el ex líder de Ciudadanos Albert Rivera, la portavoz del Partido Popular en el Congreso Cuca Gamarra, la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella o la vicepresidenta de España y ministra de Asuntos Económicos actual, Nadia Calviño. Además, la velada contó con una actuación de la cantante Marta Sánchez.

