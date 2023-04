Este miércoles 19 de abril el futbolista Joaquín Sánchez Rodríguez anunciaba a través de sus redes sociales que se retira del fútbol. El futbolista, que cumplirá 42 años en julio, tiene dos retos hasta que acabe la presente liga: clasificar al Real Betis Balompié para la liga de Campeones y superar el récord de Andoni Zubizarreta, que con 622 partidos es el jugador con más participaciones en Primera División. "La vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios, afrontar cada día como un reto y poner siempre un poquito de arte en todo", arrancaba el futbolista gaditano en los primeros segundos de un vídeo en el que aparece un lienzo en blanco.

"El camino está repleto de emociones, en mi cabeza no dejan de resonar nombres y momentos. Ay, esa mágica noche de finales de abril en la que pude cumplir un sueño, qué rápido pasa el tiempo, nada es para siempre, dicen, pero están equivocados", señalaba antes de expresar la profunda reflexión sobre su retirada.

"¿Acaso no conocen el arte?, es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación, de lo clásico a lo contemporáneo. Ahora solo queda colgar mis botas, mi arte, ventana hacia la eternidad", sentenciaba mientras cuelga su cuadro en la pared.

El carismático futbolista se ha metido en el bolsillos a media España con su gracia. No solo ha hecho mella en el mundo del deporte, sino que en la televisión deja muchos momentazos con los que han entretenido al público.