Queda muy poquito para el gran día de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja está disfrutando de los últimos meses de soltería antes de pasar por el altar el próximo 8 de julio. Eso sí, en estos meses ya tienen varias fechas marcadas en el calendario y una de ellas ya hemos conocido cuál será: su fiesta de compromiso. Este jueves 20 de abril, la Marquesa de Griñón acudía a 'El Hormiguero' ya recuperada. El pasado jueves no pudo acudir al programa por problemas de salud, pero esta noche estaba como una rosa y daba detalles de la que será su petición de mano.

"Es cuando se conocen tu familia y la de él, hay una cena e intercambio de regalos de mi familia a él y su familia a mí", explicaba la hija de Isabel Preysler a sus compañeros que no sabían muy bien en que consistía una pedida de mano. Será algo íntimo con familiares y amigos, y Tamara está muy emocionada por el día: "En mi familia somos muy de discursos, no sé si por su lado pero en el nuestro lo que les va a caer... ¡Y preparaos para la boda, nos encanta un micro! Mi hermano lo hace muy bien y mi hermana Xandra también", comentaba entre risas. La Marquesa contaba que serán 25 personas y seguro que será una noche de lo más mágica.

Antena 3

Antiguamente se entregaba un nuevo anillo en la petición de mano, ¿tendrá Íñigo guardado otra sortija para su amada? "Es super bonito el momento joya, pero yo estoy super agradecida con la joya que me regalaron y no me tienen que regalar nada. Lo que me apetece es que se conozcan las familias", resaltaba.