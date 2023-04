Tamara Falcó e Íñigo Onieva no paran de copar titulares aún a semanas de la celebración de su boda, y es que mientras llega la fecha, la pareja está siendo objeto de innumerables rumores y noticias de las que ellos siguen sin dar contestación. Sin embargo, este pasado fin de semana Íñigo decidió -raro en él- charlar animadamente con la Prensa que le esperaba a las puertas de la boda de unos amigos en Madrid, y, quizá, embargado por la alegría del momento, no dudaba en responder con una sonrisa a una de las grandes preguntas que le rodean a él y a su chica desde hace semanas: ¿serán padres en breve? Puedes ver la sorprendente respuesta de Íñigo en el vídeo superior.

Está claro que la pareja quiere tener hijos, aunque lo que no se sabe es si esperarán mucho o no. Lo cierto es que, hasta donde sabemos, Tamara está loca por tener un bebé desde hace años, un deseo que también comparte con su chico. Recientemente sus representantes tuvieron que desmentir un embarazo pre-boda cuando un rumor surgido en Tik Tok se fue de madre, pero en general prefieren dar la callada por respuesta en lo que se refiere a su vida, los preparativos de la boda o futura paternidad. La última polémica de ambos ha venido por un retoque fotográfico con Photoshop en el que les han pillado 'in fraganti'.

Juan Naharro Gimenez Getty Images

Preguntado también por la preparación de la boda, Íñigo ha preferido no dar más detalles: sobre los trajes, ha revelado que aún no tiene el suyo y que del de Tamara no tiene ni idea; del viaje de luna de miel ha dicho que 'no está organizado', y que de la despedida de soltero que le están preparando sus amigos tampoco sabe nada, por lo que ha pedido que no le dijeran nada más para no estropearles la sorpresa.