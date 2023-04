Eugenia Osborne y Alejandra Osborne han querido salir al paso sobre las últimas noticias que envuelven a su padre después de que se hiciera público que Bertín Osborne podía tener una nueva ilusión en el amor. El cantante ya dijo en su momento que no está saliendo con nadie en el programa de radio de Federico Jiménez Losantos, pero la joven con la que se le relacionaba, la venezolana Gabriela Guillén, dejó caer ante las cámaras de 'Sálvame' que ella está ilusionada y que no se está viendo con nadie más. Entonces, ¿a quién creemos?

Pues bien, Eugenia y Alejandra, hijas de Bertín, han querido confesarnos en PRIMICIA a Diez Minutos que de pareja nada: "Mi padre no tiene novia", han dicho tajantes. "Mi padre no nos ha hablado de esta chica porque no es su novia", han añadido las dos, intentando dar por zanjado el tema. Además, le auguran poco recorrido a esta "relación", porque por mucho que 'Gabi', como se la conoce en su círculo más íntimo, diga que está ilusionada, Bertín no sentiría lo mismo por ella: "No esperamos conocerla porque son sólo amigos", nos han dicho las hermanas también.

Bertín y Gabriela se conocieron hace varias semanas durante una sesión de fotos, y es que a ambos les contrataron para protagonizar la campaña publicitaria de una marca de ropa. Ahí es donde habría surgido esa 'chispa', y desde entonces sí se habrían visto en algunas ocasiones. Según Bertín, unas 8 ó 10 veces, pero según ella han sido varias más. La intención de Gabi ahora es ir a la Feria de Sevilla que se celebrará este fin de semana y, según dijo, pretende verse con Bertín. Veremos si este encuentro se llega a producir y, sobre todo, si tendremos confirmación de esta relación que parece que no termina de florecer...