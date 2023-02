Este lunes 27 de febrero, David Bisbal ha sido nombrado hijo predilecto de Almería. Si hay alguien que lleve siempre el nombre de Andalucía a todos lados es el cantante y como no podía ser de otra manera, le han dado las gracias con este nombramiento. El acto tenía lugar en el Auditorio Maestro Padilla de su ciudad natal y sobre las 12 de la mañana llegaba el artista junto a su mujer, la modelo Rosanna Zanetti. El auditorio estaba abarrotado hasta los topes por diferentes miembros del ayuntamiento, clubes de fans, invitados y familiares del artista, quienes no se quisieron perder uno de los días más importantes para el almeriense de su carrera musical. Este acto ha sido presentado por la presentadora de los informativos Telecinco, y muy amiga se Sara Carbonero, Isabel Jiménez, la cual también presume de ser de la tierra y siempre lleva consigo su ciudad. Nada más entregarle la medalla y el diploma que le acredita como Hijo Predilecto de Almería, sus familiares (su mujer y la madre del artista) no podían contener las lágrimas de la emoción.





Instagram

El almeriense, también muy emocionado, ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su mujer, su mayor apoyo personal y laboralmente hablando: "Mis hijos y Rosanna aman a Almería. Me encanta cuando a mi hija le sale el acento almeriense. Es mi sueño pero también el de mi familia. Os amo. Sois mi vida", y Rosanna lo grababa todo con su móvil. Es un día que nunca olvidará pero no solo queda aquí la cosa. Mañana martes 28 de febrero, el almeriense también será distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía junto a la artista Lola Flores, ella a título póstumo.