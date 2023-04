Anabel Pantoja está viviendo una nueva vida en Madrid. Después de su ruptura con Yulen Pereira, la sobrina de Isabel Pantoja ha hecho borrón y cuenta nueva en su vida haciendo cuantos más cambios mejor. El primero de ellos ha sido alejarse de la vida en la televisión dedicándose cada vez más en cuerpo y alma a sus redes sociales y empresas, y el segundo ha sido una reforma a fondo de su casa en Madrid, la cual compartía con Yulen hasta que sus caminos se han separado.

Precisamente aunando estas dos facetas de cambios, la influencer ha apostado por enseñar a sus seguidores cómo ha quedado esta reforma en su casa en la que ha mostrado el antes y el después en un vídeo en el que ha hecho un recorrido por todas las estancias de la vivienda. Aunque es un lavado de cara total puede que no le haya costado nada y es que lo ha hecho en colaboración con una conocida empresa de muebles, promocionándola en este vídeo. "¡Aquí tenéis este trocito de mi vida que tantas ganas tenía de enseñaros! Espero que os guste tanto como a mí", ha escrito.

Así hemos podido ver la distribución diáfana de su piso con un salón muy amplio, una cocina de grandes dimensiones con isla en el centro, un pequeño balcón, televisión frente a la cama y un vestidor. Todo ello con un diseño minimalista en tonos blancos y beige para aprovechar la gran claridad del piso, totalmente exterior, que se encuentra en el barrio de Embajadores.

Belén Esteban, Gema López, Tania Medina o Nagore Robles han sido algunas de las compañeras de Anabel que no han dudado en comentar alabando el piso. Pero no solo ha habido comentarios de amigas y es que su madre, Merchi, también ha querido comentar el house tour su hija: "Que ganas de verlo, ir a Madrid y sentarme en ese pedazo sofá. Y Hacerte tu puchero. Que bonito está decorado, todos los detalles y mobiliario es una preciosidad. Que lo disfrutes tú, yo y todos tus amigos".

De esta forma, Anabel se afinca ya en Madrid siendo esta su tercera residencia, después de Sevilla, donde vive su madre, y Arguineguín, el pueblo de Gran Canaria al que se mudó con Omar Sánchez y que le enamoró tanto que tiene una residencia también allí.