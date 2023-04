Tras su separación de Eva González después de varios años en crisis, Cayetano Rivera vuelve a estar enamorado. El torero ha encontrado el amor en brazos de una guapa y simpática presentadora, profesión que comparte con su exmujer Eva González, que lo tiene completamente obnubilado. Ella es María Cerqueira, una estrella de la televisión portuguesa de 39 años. Tiene dos hijos, Francisca, de 20 años, fruto de su relación con el piloto de coches Gonzalo Gomes, y Joao, de seis, hijo del empresario deportivo Antonio Miguel Cardoso. Una edad muy similar al de su hijo con Eva que hace tan solo unos días celebraba su quinto cumpleaños.

María y Cayetano se conocieron durante una entrevista en 2019 y desde entonces han estado en contacto. Aunque llevan juntos como pareja solo algunos meses, ya han sido fotografiados varias veces juntos.

La primera en una cita en Sevilla, tal y como te enseñó DIEZ MINUTOS. Y la última una escapada en Semana Santa a Venecia, donde se les ha visto muy acaramelados y unidos.

¿Boda a la vista entre Cayetano Rivera y Maria Cequeira?

La pareja aprovecha cada uno de sus días libres para poder verse y todo apunta a que su relación va viento en popa. Tanto que, en el programa 'Y ahora Sonsoles', desvelaban la sorprendente contestación que Cayetano Rivera habría dado tras pedirle, un amigo de ella, que la cuidara: "Es para casarse", contestaba el exmarido de Eva González.

Unas palabras que coinciden con unas fotografías de Maria Cequeira vestida de novia y expresando sus deseos de pasar por el altar. La presentadora se pondrá al frente de 'Casamento marcado', un nuevo programa de su cadena que va de bodas.

Para la promoción de este programa portugués, Maria Cequeiro se ha metido de lleno en el papel y se ha vestido de novia. Guapísima con un vestido blanco corto con flores en 3D en el escote, la presentadora portuguesa promocionaba su nuevo programa. ''Todo el mundo sabe que me gustaría casarme'', declaraba. Aunque no confirmaba su relación con Cayetano Rivera dejaba claro que se encuentra en un momento muy feliz de su vida.

