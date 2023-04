Cayetano Rivera da un paso más en su relación con María Cerqueira. Aunque el torero y la presentadora de televisión portuguesa todavía no se han pronunciado sobre su relación, parece que su historia de amor se consolida y juntos han pasado unos románticos días en Sevilla, dondo el torero tiene fijada su residencia. En las fotos que podrás ver en la edición de papel de DIEZ MINUTOS, Cayetano y María compartían coche rumbo a la capital hispalense cuando hicieron una parada en una gasolinera para que el diestro comprobara la presión de sus ruedas. La presentadora aprovechó la parada técnica para bajarse del vehículo y comprar algo en la cafetería del establecimiento.

Fue en octubre de 2022 cuando conocimos que Cayetano Rivera y Eva González, padres de un niño Cayetano, habían decidido tomar caminos separados y ahora parece que el torero le ha dado una nueva oportunidad al amor de la mano de la presentadora portuguesa a la que conocía desde el año 2019 cuando María Cerqueira le hizo una entrevista para la televisión lusa. Su química fue evidente en pantalla y, al parecer, mantuvieron el contacto. Ahora, tras la separación de ambos, parece que su amistad se ha convertido en algo más y salen juntos desde hace unas semanas.

María Cerqueira Instagram

Durante su charla en 2019, Cayetano Rivera y María Cerqueira demostraron mucha química y hablaron de trabajo y familia. A la pregunta de si le gustaría que su hijo Cayetano fuera torero, el diestro fue tajante. "Espero que no, sinceramente. No contemplo el sí. Es una profesión por supuesto de alto riesgo y requiere de mucho sacrificio, mucho esfuerzo...Y luego es muy difícil María, es muy difícil. Ni para mi hijo, ni para ningún ser que quiero, desearía que fuera torero", dijo tajante Cayetano.

Enamorado de otra presentadora de televisión

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Al igual que Eva González,Tiene 39 años y dos hijos, Francisca, de 20 años, fruto de su relación con el piloto de coches Gonzalo Gomes, y Joao, de seis, hijo del empresario deportivo Antonio Miguel Cardoso. María y Cayetano se conocieron durante una entrevista en 2019 y desde entonces han estado en contacto.