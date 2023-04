Máxima preocupación por la vida del hijo de Camilo Sesto. Camilo Blanes, al que cariñosamente todos llaman popularme Camilín, tiene totalmente desesperada a su madre. Lourdes Ornellas ha hecho una llamada de auxilio al programa 'Fiesta' para pedir ayuda para su hijo. Después de las imágenes tan preocupantes que ha compartido el hijo de Camilo Sesto en las últimas horas y su enigmática respuesta a todas aquellas personas que se han mostrado interesadas por su salud.

Lourdes ha escrito una carta desesperada que ha enviado a Marisa Martín Blázquez. En ella explica que el hijo que tuvo con Camilo Sesto se encuentra en un estado de autodestrucción y que no tiene a nadie de confianza que le ayude.

Una carta en la que confiesa que teme por su vida

"Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera", escribe Lourdes Ornelas. "Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante", añade la madre de Camilo Blanes.

"Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho".

Una llamada desesperada de la madre del hijo de Camilo Sesto

Tras leer la carta, Lourdes Ornelas se ha puesto en contacto con el programa en el que ha mantenido una dura conversación con Emma García. "No puedo decir nada. Él nunca haría algo así estando bien. Él cuando está bien es una persona coherente", explica Lourdes al ver unas imágenes de su hijo paseando en calzoncillos en patinete.

Lourdes confiesa que no hay nadie que pueda hablar con él: "No hay nadie de confianza. Salvo yo y su novia María. No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan", explica con la voz rota.

"No puedo hablar con mi hijo"

Su novia se encuentra de vacaciones y es la única que le saca de ese estado. "Mi hijo no me deja entrar en su casa. Me dice que es su casa, es su vida", explica la ex de Camilo Sesto totalmente desesperada.

"Con mi hijo antes se podía hablar con él. Pero la persona a la que yo veo no la reconozco. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Nunca lo había visto en este estado", explica.

Lourdes Ornellas explica que su hijo lleva dos meses así y que no sale de este estado: "Mi hijo cuando estaba en Mexico cantaba, comía, estada aseado". "Esto fue a raíz de la muerte de su padre. No es fácil. Sabe mucho de leyes y sabe que aquí yo en España no puedo hacer nada", reflexiona.

No es la primera vez que Lourdes Ornellas pide ayuda

El hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas lleva varios años con serios problemas de adicciones. Su madre se ha mostrado públicamente muy preocupada por la salud de su hijo y ha confesado que no puede ayudarle por más empeño que muestre en ello.

"Mi hijo tiene muchos problemas psicológicos. No es solamente que beba alcohol. Es que se pone en un peligro terrible… Mi hijo está dañado emocionalmente en todos los sentidos. Ha visto muchas cosas vergonzosas cuando era pequeño en casa de su padre…", confesaba Lourdes en una entrevista a DIEZ MINUTOS.

Sus recaídas de salud

Recordemos que el pasado mes de septiembre, un equipo del SUMMA tuvo que trasladarse a su domicilio madrileño de Torrelodones para atenderlo. Cabe recordar que a finales de 2021, permaneció más de dos meses ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Puerta de Hierro con respiración asistida.