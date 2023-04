Los famosos españoles con más seguidores en Instagram

Camilo Sesto, todo sonrisas y ternura

Gran belleza y gran voz: los cantantes españoles más guapos



El hijo de Camilo Sesto no deja de dar preocupar a los fans de su padre. El único hijo del recordado artista ha vuelto al foco mediático tras meses de silencio. Y lo ha hecho con dos impactantes fotos que han causado un gran revuelo social y mediático. Razón por las que horas después eliminaba. Las instantáneas con las que el joven artista volvía a publicar fotografías en su perfil oficial de Instagram dejaban en shock a sus seguidores, que rápidamente llenaban su muro con mensajes de preocupación por su estado de salud.

En las dos instantáneas que compartía se le veía visiblemente más delgado, con un moratón en su brazo, una inquietante peluca y una mirada desorbitada.

Instagram

Ante el alboroto ocasionado por su aspecto físico y los cientos de comentarios que invadieron los 'selfies' que compartió, el hijo de Camilo Sesto se vio obligado a borrar dichas fotografías. "Camilo, cuídate", "Saldrás de esta" , "Por favor, pide ayuda" o "Aléjate de las malas compañías". Son solo algunos de los comentarios que han llevado al hijo del artista a borrar las fotografías.

Pero, tras borrar las fotografías, subía otra imagen con la misma peluca negra pero con una camiseta de color amarillo. Con cara de circunstancia y llevando sus dedos a las sienes, el hijo de Camilo Sesto se pregunta si estamos bien. ¿Estáis bien?, escribe el joven junto a la nueva imagen en la que se ve un rostro menos desmejorado que en las anteriores imágenes.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ante esta pregunta han sido muchos los seguidores de Camilín los que le han contestado. "Tu padre te dejó una vida regalada, una buena vida, honra su memoria, no te autodestruyas. Saca ya de tu vida a la gente tóxicas y las sustancias que te hacen daño. Que no te engañen ni te engañes: no te hacen la vida más feliz y divertida, te están matando", escribía una de sus fans a esta pregunta.

"Estoy bien. Tú, ¿cómo estás realmente? Cuídate mucho y pide ayuda profesional. Espero que esté sea el inicio de tu recuperación al 100%", escribía otra de sus fans. Y así decenas de mensajes que imploran al hijo del recordado artista que pida ayuda profesional.

Sus recaídas de salud

Recordemos que el pasado mes de septiembre, un equipo del SUMMA tuvo que trasladarse a su domicilio madrileño de Torrelodones para atenderlo. Cabe recordar que a finales de 2021, permaneció más de dos meses ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Puerta de Hierro con respiración asistida.

El hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas lleva varios años con serios problemas de adicciones. Su madre se ha mostrado públicamente muy preocupada por la salud de su hijo y ha confesado que no puede ayudarle por más empeño que muestre en ello.

"Mi hijo tiene muchos problemas psicológicos. No es solamente que beba alcohol. Es que se pone en un peligro terrible… Mi hijo está dañado emocionalmente en todos los sentidos. Ha visto muchas cosas vergonzosas cuando era pequeño en casa de su padre…", confesaba Lourdes en una entrevista a DIEZ MINUTOS.

Un preocupante cartel en su domicilio

Desde el programa 'Fiesta' han acudido a su domicilio de Madrid. En su casa se han encontrado con un llamativo cartel que prohibe la entrada a ciertas personas. "Este lugar no es una casa de culto, y menos, un lugar de recreación. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí”, reza el cartel escrito por la madre del joven, Lourdes Ornellas.

gtres

Al parecer, a la casa que el joven ha heredado de su padre, entran ciertas personas que no son buenas compañías para Camilín. Una información que el paparazzi Sergio Garrido ha contrastado en directo con un amigo en común: "Hay gente que entra en su casa sin su permiso", desvela este amigo dejando claro que abusan de su confianza y podrían estar detrás de estas impactantes fotografías del hijo de Camilo Sesto.