Camilo Blanes ha recibido el alta tras casi dos meses de ingreso por un accidente en bicicleta

Así hablaba su madre, Lourdes Ornelas, tras conocerse que Camilo sufría una neumonía y problemas respiratorios derivados de su exposición a la intemperie tras el accidente

Camilo Blanes ha logrado superar su bache de salud. Si el pasado 17 de enero recibimos la buena noticia de que Camilo Blanes estaba en planta progresando adecuadamente tras su accidente, el 2 de febrero hemos podido saber que el hijo del fallecido Camilo Sesto por fin ha recibido el alta y ha podido irse a su casa, según ha publicado la revista Semana. El joven, de 38 años, tuvo un grave accidente el pasado 24 de noviembre, mismo día de su cumpleaños, con una bicicleta que le llevó al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde ha permanecido dos meses ingresado luchando por su vida.

Camilo llegó al centro tras varias horas a la intemperie esperando ser rescatado con un fallo multiorgánico que casi le cuesta la vida tras desembocar en una peligrosa neumonía, pero el trabajo incansable de los médicos en la UCI ha conseguido que salga adelante y hoy pueda contarlo. Blanes pasó gran parte de su ingreso conectado a respiración asistida, pero su buen pronóstico hizo que a mediados de enero pudiera serle retirada y comenzara a comer con dieta blanda por sí mismo. Sin embargo, esta larga lucha le ha costado varios kilos y luce bastante desmejorado, aunque nada que no tenga remedio tras su alta. Su madre, Lourdes Ornelas, no se ha separado de él en ningún momento, y hoy da gracias a que no haya tenido que lamentar algo peor.

Al parecer, además, tras su largo ingreso hospitalario, el joven se habría replanteado su vida y está dispuesto a cambiar de hábitos.

La última vez que vimos al hijo de Camilo Sesto antes de este accidente fue el pasado verano mientras paseaba por los alrededores de la casa que heredó de su padre en la localidad madrileña de Torrelodones. El joven se instaló en España tras el fallecimiento de su padre, en septiembre de 2019 como heredero universal del artista. Además del chalet que era la residencia habitual del artista, Camilo heredó de su padre otras dos propiedades y los derechos de autor de las canciones de su progenitor. Su madre ha desvelado que 'Camilín', como se le conocía de pequeño, sufre problemas psicológicos. Este verano, el joven anunció que iba a publicar un disco homenaje a Camilo Sesto del que llegó a adelantar dos temas: un popurrí de los temas más conocidos del artista y el segundo, con la canción 'No hace falta'.

