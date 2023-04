Boris Izaguirre: ‘‘Rubén y yo pensamos en ser padres pero decidimos dejarlo para otra vida’’

'Trato de favor' es la primera zarzuela que escribe Boris Izaguirre. Un sueño hecho realidad en uno de los momentos más importantes de su vida. No sólo por lo que significa estrenar en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, también porque lo haga con la conocida soprano Ainhoa Arteta quien interpreta a una actriz, Ana Mía, encarcelada por evasión fiscal en una prisión de mujeres. Un papel cargado de ironía y buen humor, con un reparto de lujo como Nancy Fabiola Herrera y Enrique Ferrer."Fue el escenógrafo Daniel Bianco quien me dijo: "Boris, ¿tú te atreverías a escribir una zarzuela donde todas las intérpretes sean mujeres?" Le dije que me encantaría precisamente que tuviera lugar en una cárcel de mujeres. Mi primera idea fue que la cárcel se incendiara, pero Emilio Sagi, el director, y Daniel me dijeron que les parecía una idea genial, pero que el problema de incendiar cada noche el escenario es que había que mojar y secarlo todo para volver a poner la cárcel en funcionamiento", revela.

Boris Izaguirre reconoce que no le fue difícil conseguir que Ainhoa Arteta aceptara protagonizar su zarzuela 'Trato de favor'. "Eso fue ya increíble porque a Ainhoa Arteta la conocía de cuando ella era jurado en 'Prodigios', de TVE, que yo presentaba. Hemos estado tres temporadas maravillosas juntos. Es por lo que no tuve que hacer un gran esfuerzo para que aceptara ser la protagonista de 'Trato de favor'", cuenta y añade que espera que el público se divierta con su obra.

Boris Izaguirre también es uno de los guionistas de la serie de Miguel Bosé y está feliz con el resultado. "Estoy muy contento y Miguel también está muy contento, en el fondo ha quedado una serie con muchísima garra" y cuenta lo que siempre le decía la fallecida Lucía Bosé, buena amiga suya. "Lucía Bosé siempre me lo decía los domingos que pasábamos juntos: "Boris, un día vas a terminar presentando un telediario, te lo aseguro". Quién sabe, he hecho tantas cosas que no imaginaba que podría hacer, que todo es posible. La verdad es que estoy muy contento porque a raíz de 2019, he vuelto a televisión, con 'Prodigios', y todos los 'MasterChef' en los que me han ofrecido participar, que han sido fenomenales para mí", afirma.

Boris Izaguirre reconoce que, trabajar en Telemundo, le ayudó a corregir sus errores en la pequeña pantalla. "Sí me he pulido, tengo la impresión de que trabajar en la televisión pública tiene una manera de educarte y hacerte entender el sentido de tu trabajo en la televisión" declara aunque lamenta que se cancela su último proyecto, 'Lazos de sangre'. "Son cosas de la televisión que todos tenemos que entender... He sido muy feliz presentándolo porque rendía homenaje a tantos buenos artistas españoles, a quien no siempre se les ha reconocido su valía, y lo buenos que son. Un programa que ha contribuido a que nuestra cultura traspase fronteras" y revela que el personaje que más le impactó fue Concha Piquer. "Lloro cuando recuerdo las emociones que me hizo sentir. La capacidad de esa mujer de hacer con su vida lo que realmente quería que fuera, ser pionera. También me pareció fascinante Manolo Escobar y la propia Ana García Obregón, a quien tengo que agradecer que viniera al plató, que fuera tan generosa y tan compañera".

Boris Izaguirre también opina sobre la decisión de Ana Obregón de tener a su nieta Ana por gestación subrogada. "Deberíamos hacer todo lo posible por entenderla, me mantengo en lo que dije el primer día: "Ana, eres una valiente". La vida ha cambiado mucho, es probable, como ha declarado María Zurita, que Ana también tenga dos tutoras para el futuro de su hija. Ana es una pionera, muy valiente, porque sobre sus espaldas está llevando todo este peso. Estoy seguro de que conseguirá legalizar a la niña para traerla a España. Y será una cría rodeada de amor como lo estuvo Aless, una persona maravillosa, muy parecido a ella. No creo que se haya equivocado. Ana es muy intuitiva, y creo que hay que hacer más caso a la intuición de Ana Obregón que a cualquier otra cosa. Ella ha tenido esta visión y valentía y lo está haciendo como ella quería, yo la acompaño", dice.

Boris Izaguirre reconoce que él y su marido Rubén sopesaron ser padres. "Lo pensamos Rubén y yo en su momento, y vimos que las condiciones eran muy complicadas para los dos, y tomamos la decisión de dejarlo para otro momento, para otra vida. Siempre se puede ser padre", afirma y añade que es bueno que se abra el debate sobre la gestación subrogada en España. El presentador reconoce que no le costró mostrarse tal y como es en 'Crónicas marcianas'. "No, siempre he pensado que tuve una gran suerte, que exploté como talento, como persona, como profesional, en un país en el que no había nacido, donde todo era presente. No tenía a nadie a quien explicarle, nada más allá de Rubén, eso me hizo ser más osado y aferrarme a mis desnudos, significaban la total libertad".

Entrevista realizada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid Calle de Jovellanos, 4.

"Me gusta está foto de Ana y mía que nos tomaron en “Tele pasión”. Fue la primera en llegar, maquillarse…", dice.