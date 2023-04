Esta noche 'El Hormiguero' ha recibido a una pareja muy deseada del cine. Luis Tosar y Luisa Mayol acudían este martes 25 de abril al programa para presentar 'Fatum', la nueva película que cuenta la historia de un atraco que se termina alargando 12 horas tras un soplo en un bar y que dará un gran giro a su vida. Los actores, pareja en la ficción y también en la vida real son los protagonistas de este nuevo filme. Llevan muchos años juntos pero le confesaban a Pablo Motos que la primera vez que se vieron no les afloró ningún sentimiento.

"Luisa Mayol es una grandísima actriz chilena a la que conocí hace 18 años en la boda de unos amigos", comenzaba explicando el actor para a continuación contar cómo surgió el amor. Ambos coincidieron en una boda de unos amigos pero "no se dieron bola ninguno al otro porque estaban a otras cosas", contaban. Tiempo después se fueron haciendo amigos y el actor gallego recordó surgió el amor en una cena en casa de amigos. "Me da un poco de vergüenza, pero creo que él a mí me gustó antes que al revés" reconocía Mayol. Tras un tiempo sin verse, volvieron a coincidir en Argentina: "No es casualidad, sino destino, que es lo mismo que dice 'Fatum'. Esto es más íntimo que contaremos en nuestra vida, nunca más lo volveremos a contar".

Antena 3

La pareja siempre recuerda su historia de amor como la de las película: "Hubo tormenta, queríamos comer un helado de chocolate y vainilla, que es mi preferido. Pasaron cosas en Buenos Aires", pero cada uno se tuvo que volver a su país. Cuando ella estaba pensando en estudiar un máster y dudaba entre dos destinos. Uno era España, tiró una moneda al aire y el destino le puso nombre. "Vine aquí y nunca más me fui".