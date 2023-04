'¿Y quién es él...?'. Esa es la letra de la canción que se nos viene a la cabeza al ver a Carmen Lomana tan bien acompañada. La socialité fue una de las invitadas al estreno de la serie 'Pollos sin cabeza', de HBOMax. Un evento que tuvo lugar en el estadio del Atlético de Madrid y al que la colaboradora televisiva llegó acompañada por un apuesto hombre. Mientras Carmen posaba en el photocall, él la esperaba paciente en uno de los laterales, pero era inevitable no fijarse en él... ¿Está Carmen Lomana enamorada? Dale a play, en el vídeo arriba, y descúbrelo.

Carmen Lomana charla con Santiago Segura, mientras Samuel -al fondo- la espera Gtres

Tras las fotos, llegó el turno de hablar con los medios y en ese momento el misterio hombre se acercó a Carmen. "Yo para salir con uno feo me quedo en casa", dijo con la naturalidad que la caracteriza. Lejos de cortarse ante las preguntas de los periodistas el amigo de Carmen bromeó con la prensa. Reveló que se llama Samuel y dijo que conocía a Carmen de toda la vida. "¿De toda la vida? No, de una parte, de la vida", le corrigió la socialité ante la risa nerviosa de Samuel.

Ninguno de los protagonistas quiso revelar cómo se conocieron pero sí dejaron claro que no había sido en el gimnasio. "¿Gimnasio yo? No lo he pisado nunca. Yo nunca he ido a un gimnasio, jamás ligaré en el gimnasio", afirmaba Carmen, que bromeaba diciendo: "Me ha ligado él a mí". Parece que la socialité quiere jugar al despiste con el tipo de relación que tiene con Samuel: "Aunque fuera mi amante bandido no te lo iba a contar".