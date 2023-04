Se nota que Cayetano Rivera y María Cerqueira están comenzando una relación por losque hacen. Son muchos los momentos que están compartiendo y, aprovechando que hace un tiempo como de verano en plena primavera, la pareja se ha vuelto a escapar para hacer un plan muy divertido.y seguramente estén disfrutando de unas actividades culturales y gastronómicas excepcionales. Era la propia presentadora lusa la que compartía en su cuenta de Instagram varias fotos de su ruta por el río Tajo. "¡Disfrutando de la libertad! ¡Todos los días!", escribía María en sus fotos donde no se le puede ver con el torero pero sí que hay una pista de su existencia.

En las imágenes de María Cerqueira disfrutando de la ciudad malagueña también aparece Tango, la mascota de Cayetano Rivera. Así que la pareja está de lo mejor acompañada. En Ronda se encuentra el Recreo de San Cayetano, uno de los emblemas de la familia Rivera Ordóñez que cuenta con una bonita historia detrás. Por lo que el viaje les habrá dado para mucho.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El diestro está rehaciendo su vida tras finalizar su relación con Eva González. Entre ambos parece que la cordialidad flaquea y es que, en unas imágenes exclusivas que ofrece DIEZMINUTOS, se podía ver como la ex pareja acudía a una tutoría de su hijo y sólo había que ver sus caras para darse cuenta de que entre ellos las cosas no marchan fluidas. Eva y Cayetano llegaron y se marcharon por separado, sin cruzar una palabra. Se desconoce lo que pasó pero a la salida, la modelo se quedó en la puerta charlando con un grupo de madres y cuando vio que salía él, decidió girarse y mirar hacia otro lado.