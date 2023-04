Eva González y Cayetano Rivera han estado trece años juntos, con más de una crisis en su relación, pero el pasado mes de octubre, la presentadora de 'La Voz' y el torero se separaron de manera oficial y parece que definitiva. En principio, sin terceras personas de por medio, y de mutuo acuerdo, pero lo cierto es que a juzgar por los últimos acontecimientos, cada vez queda más patente que entre Eva y Cayetano no hay mucha cordialidad.

Estas imágenes exclusivas captadas hace apenas unos días en el centro escolar donde estudia su hijo, Cayetano, de cinco años, lo demuestran. La ex pareja acudía a una tutoría y sólo hay que ver sus caras para darse cuenta de que entre ellos las cosas no marchan fluidas. De hecho, llegaron y se marcharon por separado, sin cruzar una palabra. Dentro desconocemos lo que pasó, pero a la salida, Eva González se quedó en la puerta charlando con un grupo de madres y cuando vio que salía él, decidió girarse y mirar hacia otro lado.

Agencia

Él, muy sorprendido, quizás no esperaba que la modelo aún estuviera en el acceso al centro, aligeró el paso y se marchó enseguida.

Agencia

Lo cierto es que desde que decidieron poner punto final a la relación, Eva ha continuado con su trabajo. De hecho, el 15 de abril estrenó la cuarta edición de 'La Voz kids', en Antena 3, con un gran éxito de audiencia, y él ha seguido con su negocios y toreando. Los primeros meses separados, ambos presumían de buena relación. Y así era, por eso estuvieron juntos en la pasada cabalgata de Reyes con su hijo, pero después parece que la relación se enfrió.

Eva y Cayetano empezaron a salir en 2009. Ella acababa de romper con Iker Casillas y su historia con el torero fue un bombazo. En 2013 vivieron una crisis pero lograron superarla. En 2015 se casaron y en 2018 nació su hijo Cayetano. 2019 no fue un buen año para ellos. Aparecieron unas fotos de él con Karelys Rodríguez y aunque siguieron juntos nunca lo superaron. Se separaron definitivamente en octubre de 2022. El pasado enero fueron juntos a la cabalgata de Reyes Magos. Ahora todo ha cambiado… Agencia

Maria Cerqueira, en la vida de Cayetano Rivera

Quizás haya tenido algo que ver la aparición de la presentadora portuguesa Maria Cerqueira en la vida de Cayetano. Junto a ella se le ha visto de lo más acaramelado en Venecia confirmando así una relación que empezó en marzo y que parece más seria de lo en un principio se decía. Lo cierto es que, desde luego, parece que Cayetano ha pasado página a su matrimonio y ha decidido empezar una nueva vida al lado de Maria, que tiene dos hijos, como él.

La nueva pareja de Cayetano. Maria Cerqueira es una conocidísima presentadora portuguesa. En 2019 recibió en su programa al diestro y dicen que ya allí a ella él le gustó, pero estaba casado con Eva González. Agencia

Precisamente con Lucía Rivera –la niña que el torero adoptó durante su matrimonio con Blanca Romero–, la presentadora ha encajado a la perfección y en redes se han dedicado más de un mensaje cariñoso, algo que nunca le pasó a Lucía con Eva González. Al contrario, en su libro, Lucía asegura: "Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehizo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, sólo disimuló su desagrado hacia mí. Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya ex mujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido".

Eva González se ha refugiado en su trabajo y en su hijo, Cayetano, que el pasado marzo cumplió 5 años. "Feliz cumpleaños mi amor. Ya han pasado 5 años desde que revolucionaste mi vida, ha habido muchos cambios pero hay algo que es inamovible, el amor incondicional que siento por ti", una preciosa declaración de amor.