La vida del hijo de Camilo Sesto ha vuelto a primera plana estos días, y no precisamente por novedades buenas, y es que la familia de Camilo Blanes, especialmente su madre -Lourdes Ornelas- está muy preocupada por él. La salud tanto física como psicológica de Camilín, como le conoce su entorno más cercano, está siendo motivo de intranquilidad entre los suyos, sobre todo por las impactante fotos que publicaba hace unos días que él mismo terminaba borrando, y recientemente Lourdes lo contaba abiertamente: "Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón", decía Lourdes con desesperación. Y ahora un nuevo capítulo se ha abierto en la vida de Camilo al reaparecer vestido de mujer en su Instagram.

Con un largo pelo negro con flequillo y facciones muy femeninas, Camilo ha posteado una foto que ha supuesto un gran revuelo entre sus seguidores. Muchos se preguntan si es una mujer trans, otros afirman que es una manera de Camilo de burlarse de todos los que hablan de él 'para que hablen con razón', y otros, mucho más desalmados, han rezumado transfobia por lo que parece ser un gran cambio en su vida, si bien la suavidad de sus rasgos abre la posibilidad de que podría tratarse de una imagen creada por inteligencia artificial en una de las tantas aplicaciones que cambian de género digitalmente a partir de una simple foto, y que se pusieron muy de moda hace unos años.

Él, por el momento, no ha querido dar ninguna explicación a esta imagen, y todo son dudas alrededor de la vida del joven, que cumplirá 40 años el próximo mes de noviembre. Tan sólo se sabe lo que cuenta su entorno, que recientemente hablaba con 'Semana' para confirmar que vive rodeado de "destrucción y caos" en la casa de Torrelodones (Madrid) que heredó de su padre, y señalan que su estado actual es "lamentable".

Lourdes Ornelas negó también que su hijo sufriera una depresión por la muerte de Camilo Sesto, pero tampoco arrojó luz sobre ello y se limitó a decir que "esta enfermedad es muy cruel. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber lo que hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho". Ornelas, que siempre denunció que el cantante se había desentendido de su hijo durante muchos años, destacó que lleva pidiendo ayuda para él desde hace casi dos décadas.