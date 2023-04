. La colaboradora de 'Zapeando' entraba en directo en 'Y ahora Sonsoles' y contaba cómo se encuentra tras haber cumplido 29 semanas. La presentadora está estupenda, y es que lleva una rutina de ejercicios muy disciplinarios. Evidentemente no todas las embarazadas pueden hacer deporte, ya que depende del tipo de embarazo pero Cristina está llevando un gestación muy normal y los profesionales que la están atendiendo en esta aventura de ser mamáComo lo que tenían antes de quedarse embarazada.

"Estoy todo el rato tocándome la barriga porque no deja de darme patadas, es superactiva la niña", le contaba a Sonsoles Ónega con una sonrisa de oreja a oreja. Tanto ella como su marido, el chef Dabiz Muñoz, no pueden esperar más para verle la carita a la pequeña.

Gtres

Familiares y amigos están deseando conocer a la bebé, pero Cristina Pedroche ya ha puesto sus límites. Ónega quiere ser una de las primeras en verle la carita pero la presentadora aseguraba que ese encuentro será en la intimidad. "La verás tú en privado, porque no voy a subir ninguna foto de la niña. Compartiré algún piececito o algo, y a ti te mandaré alguna foto". El embarazo le ha despertado a Cristina muchos sentimientos. "Ser madre me ha cambiado. Incluso me ha unido más a mi familia, a mis padres".

Otro cosa de la que no podemos dudar es que este niña estará muy bien alimentada gracias a su padre: "Va a ser la niña mejor alimentada de España". "Estamos mejor todos. Ser madre es todo un reto, pero estoy acompañada del mejor, y esto nos está uniendo más aún", confesaba la presentadora con respecto a su relación.