El estado de salud de Camilo Blanes es motivo de preocupación y no solo para su madre, Lourdes Ornelas, que ha lanzado una petición desesperada en el programa 'Fiesta', sino también a los propios colaboradores. Marisa Martín Blázquez, muy amiga del matrimonio de Lourdes Orenelas y Camilo Sesto, y vecina ahora de Camilín, como lo llama la familia, ha mostrado en más de una ocasión su inquietud y preocupación por el estado del también cantante, al igual que Aurelio Manzano, amigo y gran confidente de Lourdes, quien ha intercedido en alguna ocasión por ella.

Pero la última en lanzar un desesperado grito en favor de Camilo Blanes ha sido Emma García, quien se ha mostrado especialmente afectada por la situación que está viviendo el joven. Según su madre, él está luchando por dejar a un lado las adicciones pero su entorno no se lo está poniendo fácil. Y entre su entorno está la cantante Christina Rapado, a la que Emma ha lanzado un mensaje desesperado en favor de Camilín.

Telecinco

"Christina Rapado, por favor, cuídale", ha pedido Emma con un tono dulce apelando a la amistad de la que ella presume en redes sociales. "Él está visiblemente desmejorado y no en su mejor momento. ¡A mí me da una pena!", ha exclamado. Y es que en la última semana el hijo de Camilo Sesto ha publicado en sus redes sociales imágenes en las que se le ve que no está en sus mejores condiciones, incluso faltándole algunas piezas dentales.

"No fue su novia"

Christa Rapado ha sido la última visita que ha tenido Camilo Blanes en su casa de Torrelodones. La cantante afirma ser su ex novia, sin embargo, Ornelas lo negó en su última intervención en 'Fiesta': "Eso de que fueron novios obviamente es una mentira". Además, apelaba a la cantante a que le ayudar en su rehabilitación y no le hundiera más en el pozo de autodestrucción en el que dice estar. "Hoy estaba bien, ha pedido una pizza y estaba bien antes de que llegara ella. Él trata de estar bien", añadía Ornelas. Un mensaje en el que Emma, con esta desgarradora petición, quiso profundizar.