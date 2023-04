Camilo Blanes lo ha vuelto a hacer. El hijo de Camilo Sesto ha puesto en su perfil de Instagram varias imágenes suyas que han hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. Solo unas horas después de compartir una foto con una peluca de mujer, el joven, que sigue recluido en su casa de Torrelodones, subió al Feed de esta red social 16 imágenes suyas en solo 10 horas con diferentes looks que han causado preocupación por su salud. Algunas de ellas han sido realizada con FaceApp, la aplicación para el móvil que, gracias a la inteligencia artificial, transforma automáticamente las facciones de una persona. Camilo aparece con diferentes y llamativos looks: con diferentes pelucas, vestido de mujer o con un look de granjero. También ha compartido una imagen suya fumando o una en la que se le ve la dentadura que no está en buen estado aunque esto último podría ser fruto de la inteligencia artificial. Las fotos están acompañadas por diferentes emojis y alguna de ellas por la frase 'Cuba baby'. Entre sus más de 26.000 seguidores hay división de opinión por las fotos de Camilo Blanes: mientras unos le pedían que buscara ayuda; otros le aplaudían por estar divirtiéndose y había quien le recomendaba dejarlo ya e irse a dormir ya que las fotos han sido subidas de noche y madrugada.

La madre de Camilo Blanes, desesperada, pide ayuda

Estas nuevas imágenes de Camilo Blanes han vuelto a hacer saltar las alarmas sobre su estado de salud. El pasado fin de semana, las impactantes fotos que el joven también compartió en sus redes sociales hicieron que su madre, Lourdes Ornelas hiciera un llamamiento desesperado para pedir ayuda por su delicado estado de salud a través de una carta que remitió al programa 'Fiesta'. "Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción... Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día", añade la madre de Camilo Blanes.

No es la primera vez que el estado de salud de Camilo Blanes está en boca de todos tras la muerte de su padre, Camilo Sesto. En septiembre de 2000, un equipo del SUMMA tuvo que trasladarse a su domicilio madrileño de Torrelodones para atenderlo y, a finales de 2021, estuvo dos meses ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Puerta de Hierro con respiración asistida.