La situación de Camilo Blanes es extrema. Después de unas nuevas fotografías preocupantes, el hijo de Camilo Sesto ha vuelto a ser noticia en redes sociales después de que Cristina Rapado, quien dice ser su ex novia, acudiera a su casa e hiciera un vídeo con el joven y unas cervezas de por medio. Un vídeo en el que se puede ver el estado en el que se encuentra.

"Cristina no era precisamente lo que mejor le venía a Camilo en un determinado momento de su vida", ha sentenciado Lourdes Ornelas quien ha asegurado que está "más preocupada ahora que nunca" puesto que, aunque tanto ella como Camilo, quien tiene momentos de lucidez, hacen esfuerzos para que él mejore, su entorno no está ayudando para nada. "Le ha llevado bebidas sabiendo el estado en el que él está", ha explicado la madre de Camilín en 'Fiesta', donde se ha desahogado durante una llamada de Aurelio Manzano. "He ido esta mañana a llevarle comida, tabaco... para que no tenga que salir y luego ha llegado ella diciendo que guarde las cervezas con el móvil grabándolo todo".

"Eso de que fueron novios obviamente es una mentira", sentenciaba Ornelas quien ha asegurado que no conoce a Rapado y que, lo único que ha recibido de ella han sido insultos. "Hoy estaba bien, ha pedido una pizza y estaba bien antes de que llegara ella. Él trata de estar bien", añadía Ornelas quien reconocía que, ante toda la situación, ya se ha puesto en contacto con su abogada, "obviamente estoy haciendo algo. No me quiero repetir. No es tan fácil pero estoy haciendo algo".

Incluso, ha confesado que no se separa de su hijo aunque no esté en la misma casa, puesto que vela para que esté bien: "Yo entraría a por ella para sacarla pero es lo que quiere, montar un escándalo. Pero yo estoy muy cerca, la estoy viendo". "De todo lo que ha pasado, lo que más me asusta es que esta persona, sin escrúpulos, sabiendo que él está mal... es lo que más me asusta, que se estén aprovechando de una persona que sabe que no está bien".

Pero ella no es la única que ha entrado en estos últimos días en la casa: "Tengo que estar sacando gente, poniendo anuncios, porque entra la gente, incluidas las fans de Camilo Sesto y esto no es un santuario". Una situación que está superando a Lourdes aunque asegura que "puedo con esto y más".